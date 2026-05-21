21:48 21.05.2026

Буданов: Еволюція російських цілей від "Києва за три дні" до вимог позаблоковості свідчить про провал початкових задумів

Фото: https://www.president.gov.ua/

Зміна російських цілей у війні проти України від захоплення Києва до декларативних вимог про позаблоковість свідчить про неможливість досягнення початкових задумів, вважає керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Реальність на полі бою ламає будь-яку пропаганду. Шлях від "Києва за три дні" до "Донбасу за будь-яку ціну", а тепер уже й до суто декларативних вимог про позаблоковість України свідчить про неможливість досягнення початкових цілей", – заявив Буданов на Kyiv Stratcom Forum 2026.

Він зазначив, що зараз (ворожа – ІФ-У) пропаганда поспіхом вигадує нові формати "перемоги", щоб переконати російське суспільство та виправдати величезні втрати у війні.

"Маємо нарешті усвідомити масштаб ментальної війни, яку веде проти нас ворог. Ми занадто довго добровільно віддавали величезну частину своєї спадщини. Росія просто приватизувала й переписала під себе нашу історію. Тому повернення історичної правди, наших героїв і самосвідомості українців має стати першочерговим завданням", – підсумував Буданов.

 

21:43 21.05.2026
Буданов: Росія застосовує "інженерію свідомості" на окупованих територіях, тож Україна має розробити нову модель комунікацій

21:38 21.05.2026
Буданов: Росія будує "цифрове гетто" за прикладом Північної Кореї, готуючись до непопулярних рішень

20:07 21.05.2026
Про загрозу з боку РФ з території Білорусі Сибіга говорив з Рютте, наголосив на необхідності колективних засобів стримування

13:56 21.05.2026
Зеленський обговорив з керівником "Нафтогазу" подальші кроки для притягнення РФ до фінансової відповідальності

11:57 21.05.2026
Міністр оборони: Стратегічна мета – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей

11:33 21.05.2026
Росіяни так і не змогли знайти повноцінної заміни Starlink – Федоров

09:03 21.05.2026
ППО за ніч знешкодила 109 з 116 дронів, є влучання на 5 локаціях

08:57 21.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1361 ворожу ціль

08:55 20.05.2026
ППО України збила 131 зі 154 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях

00:36 20.05.2026
Буданов: Україна не може чекати 10 років на вступ до ЄС, партнери мають визнати її "ексклюзивність"

Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі вважає "стандартним російським трюком" обвинувачення з боку РФ країн Балтії

МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

МЗС і уряд готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною – Зеленський

Запрошення Віткоффа та Кушнера до Києва залишається в силі – Жовква

Україна готова до відкриття кластерів на шляху в ЄС – Жовква

Нардеп Разумков назвав пропозицію Мерца щодо "асоційованого членства" України в ЄС некоректною

Мережко: Україна має політичну волю виконати всі вимоги для повноправного членства в ЄС – асоційований статус недоречний

Мерц пропонує Україні спеціальний статус в ЄС – лист до лідерів Союзу

Трамп заявив, що не послабить санкції проти Ірану, поки Вашингтон і Тегеран не укладуть угоду

Міноборони Польщі про збиття дрона в Естонії: Україна має бути обережнішою, РФ може використати це для ескалації

Депутати пропонують зміни до Регламенту Ради для реалізації конституційного порядку оприлюднення законів

Зеленський обговорив з президентом Сербії двосторонні відносини та перемовини про зону вільної торгівлі

Швеція підтримує відкриття для України всіх кластерів переговорів з ЄС до кінця червня – Сибіга

Суд виправдав ключового свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова – ЦПК

Умєров: На рубежі травня-червня очікуємо більше нових партнерств в рамках Drone Deal

