Буданов: Еволюція російських цілей від "Києва за три дні" до вимог позаблоковості свідчить про провал початкових задумів

Фото: https://www.president.gov.ua/

Зміна російських цілей у війні проти України від захоплення Києва до декларативних вимог про позаблоковість свідчить про неможливість досягнення початкових задумів, вважає керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Реальність на полі бою ламає будь-яку пропаганду. Шлях від "Києва за три дні" до "Донбасу за будь-яку ціну", а тепер уже й до суто декларативних вимог про позаблоковість України свідчить про неможливість досягнення початкових цілей", – заявив Буданов на Kyiv Stratcom Forum 2026.

Він зазначив, що зараз (ворожа – ІФ-У) пропаганда поспіхом вигадує нові формати "перемоги", щоб переконати російське суспільство та виправдати величезні втрати у війні.

"Маємо нарешті усвідомити масштаб ментальної війни, яку веде проти нас ворог. Ми занадто довго добровільно віддавали величезну частину своєї спадщини. Росія просто приватизувала й переписала під себе нашу історію. Тому повернення історичної правди, наших героїв і самосвідомості українців має стати першочерговим завданням", – підсумував Буданов.