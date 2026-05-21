Буданов: Росія застосовує "інженерію свідомості" на окупованих територіях, тож Україна має розробити нову модель комунікацій
Росія застосовує методи "інженерії людської свідомості" на тимчасово окупованих територіях України, і Київ має протиставити цьому нову модель стратегічних комунікацій, заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.
"Те, що росіяни роблять зараз на тимчасово окупованих територіях України, – це інженерія людської свідомості. Ми повинні протиставити цьому нову модель стратегічних комунікацій із нашими людьми на окупованих територіях", – сказав він на Kyiv Stratcom Forum 2026.
За його словами, РФ має колосальний історичний досвід у сфері інформаційно-психологічних операцій та спотворення сенсів. Тому когнітивна війна потребує системного підходу, значних ресурсів і професійних кадрів.
"Науково доведено, що достатньо систематично транслювати один і той самий посил протягом 40 днів, щоб він глибоко осів у мисленні. Ворог намагається повністю випалити українську ідентичність на загарбаних землях", – пише Буданов.