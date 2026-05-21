21:38 21.05.2026

Буданов: Росія будує "цифрове гетто" за прикладом Північної Кореї, готуючись до непопулярних рішень

Росія блокує іноземні месенджери та обмежує інтернет як підготовку до ухвалення непопулярних рішень, беручи приклад із Північної Кореї, заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Вважаю, що спроби Кремля збудувати всередині РФ "цифрове гетто" – заборона іноземних месенджерів, обмеження інтернету – є підготовкою до ухвалення майбутніх непопулярних рішень", – заявив Буданов на Kyiv Stratcom Forum 2026.

За його словами, тотальне перекриття альтернативних джерел інформації потрібне їм (росіянам – ІФ-У) для того, щоб "зомбоване" населення засвоювало виключно офіційну та контрольовану позицію.

Буданов наголосив, що Росія бере приклад із Північної Кореї та будує цілком ізольовану країну.

