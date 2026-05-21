Нардеп Разумков назвав пропозицію Мерца щодо "асоційованого членства" України в ЄС некоректною

Голова міжфракційного депутатського об’єднання "Розумна політика", ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков (позафракційний) вважає некоректною пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо надання Україні спеціального статусу "асоційованого члена" ЄС.

"Я вважаю, що асоційоване членство у ЄС це не варіант для України. Вже були країни, були об’єднання, які нас вважали молодшим братом. Країна, яка віддала багато життів своїх громадян за європейське майбутнє, починаючи з 2014 року, коли був обраний шлях рухатись до Європейського Союзу, точно має право бути повноцінним членом ЄС, а не асоційованим, не недоробленим, не на половинку, не з обмеженими можливостями та правами", – сказав Разумков у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Він підкреслив, що сьогодні Україна є форпостом для країн Європи перед загрозою російського нападу, про що європейці говорять відкрито.

"Тому заяву пана Мерця вважаю некоректною щодо українців, української армії. Ми не недокраїна, ми є частиною Європи й маємо право бути повноцінною частиною Європейського Союзу. А якщо ні, ну тоді хай нам просто скажуть і покажуть на двері. Нам не треба відкривати хвіртку просто для того, щоб показати, як можна там (у ЄС – ІФ-У) жити. Ми самі знаємо, як можна там жити. Ми хочемо так жити", – наголосив Разумков.

Як повідомлялося, Мерц запропонував лідерам ЄС розглянути для України новий спеціальний статус "асоційованого члена" Європейського Союзу.