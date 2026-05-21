Інтерфакс-Україна
Політика
17:09 21.05.2026

Мережко: Україна має політичну волю виконати всі вимоги для повноправного членства в ЄС – асоційований статус недоречний

Фото: https://www.facebook.com/oleksandr.merezhko.2025/

Україна має політичну волю виконати всі вимоги для набуття повноправного членства в Європейському Союзі, тому немає підстав пропонувати їй асоційоване членство, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Україна зацікавлена у тому, щоб стати повноправним членом ЄС. З боку України, зокрема з боку президента, уряду та парламенту, є політична воля виконати всі необхідні вимоги для набуття повноправного членства в ЄС і тому немає підстав для якогось іншого незрозумілого статусу для України", – сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо надання Україні статусу "асоційованого члена" ЄС.

За словами народного депутата, вступ України до ЄС важливий як з безпекової, так і з політичної точок зору, "оскільки за Україною як повноправним членом ЄС стоятиме солідарність і підтримка усіх членів ЄС, що само по собі може стати важливим стримувальним фактором проти російської агресії". Він також зазначив, що стаття 42.7 Договору про ЄС є важливою для України та для європейської архітектури безпеки, оскільки на її основі можна розвивати та посилювати загальноєвропейську безпеку, невід’ємною частиною якої є Україна.

"Зрозуміло, що ця стаття не є замінником НАТО, але все-таки в сучасних умовах вона також є важливим фактором європейської безпеки", – підкреслив Мережко.

Він наголосив, що очільник Кремля Володимир Путін боїться єдності країн ЄС, а тому вступ України до ЄС як повноправного члена означав би для нього стратегічну поразку.

"Якщо Україна виконує всі критерії та вимоги для членства в ЄС, то навіщо пропонувати для неї якийсь обмежений статус? Зараз ЄС має бути не менше зацікавленим в членстві України, ніж сама Україна, бо Україна має величезне значення для забезпечення європейської безпеки та має великий економічний потенціал", – зауважив голова комітету.

Як повідомлялося, Мерц запропонував лідерам ЄС розглянути для України новий спеціальний статус "асоційованого члена" Європейського Союзу.

Теги: #україна_єс #мережко #пропозиція #мерц

17:38 21.05.2026
Нардеп Разумков назвав пропозицію Мерца щодо "асоційованого членства" України в ЄС некоректною

09:35 21.05.2026
Мерц пропонує Україні спеціальний статус в ЄС – лист до лідерів Союзу

12:42 20.05.2026
Перший транш макрофінансової допомоги ЄС Україна може отримати уже у червні – Домбровскіс

13:10 18.05.2026
Кабмін пропонує Раді затвердити умови вступної кампанії і скасувати ДПА в 2027р.

16:11 15.05.2026
Мерц обговорив з Трампом мирне врегулювання в Україні та скоординував позиції перед самітом НАТО

20:24 14.05.2026
Мерц після атаки на Україну: Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори

13:56 12.05.2026
Україна має наполегливо працювати, щоб перспектива членства в ЄС стала незворотною – спікерка Конгресу депутатів Іспанії

10:03 11.05.2026
Єврокомісар Кос закликає країни-члени якнайшвидше відкрити всі переговорні кластери щодо членства України

21:15 06.05.2026
Зеленський: Росія відповіла на пропозицію про припинення вогню ударами, Україна діятиме дзеркально

23:32 04.05.2026
Мерц засудив іранські атаки на ОАЕ та закликав Тегеран повернутися до переговорів

