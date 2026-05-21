Мережко: Україна має політичну волю виконати всі вимоги для повноправного членства в ЄС – асоційований статус недоречний

Україна має політичну волю виконати всі вимоги для набуття повноправного членства в Європейському Союзі, тому немає підстав пропонувати їй асоційоване членство, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Україна зацікавлена у тому, щоб стати повноправним членом ЄС. З боку України, зокрема з боку президента, уряду та парламенту, є політична воля виконати всі необхідні вимоги для набуття повноправного членства в ЄС і тому немає підстав для якогось іншого незрозумілого статусу для України", – сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо надання Україні статусу "асоційованого члена" ЄС.

За словами народного депутата, вступ України до ЄС важливий як з безпекової, так і з політичної точок зору, "оскільки за Україною як повноправним членом ЄС стоятиме солідарність і підтримка усіх членів ЄС, що само по собі може стати важливим стримувальним фактором проти російської агресії". Він також зазначив, що стаття 42.7 Договору про ЄС є важливою для України та для європейської архітектури безпеки, оскільки на її основі можна розвивати та посилювати загальноєвропейську безпеку, невід’ємною частиною якої є Україна.

"Зрозуміло, що ця стаття не є замінником НАТО, але все-таки в сучасних умовах вона також є важливим фактором європейської безпеки", – підкреслив Мережко.

Він наголосив, що очільник Кремля Володимир Путін боїться єдності країн ЄС, а тому вступ України до ЄС як повноправного члена означав би для нього стратегічну поразку.

"Якщо Україна виконує всі критерії та вимоги для членства в ЄС, то навіщо пропонувати для неї якийсь обмежений статус? Зараз ЄС має бути не менше зацікавленим в членстві України, ніж сама Україна, бо Україна має величезне значення для забезпечення європейської безпеки та має великий економічний потенціал", – зауважив голова комітету.

Як повідомлялося, Мерц запропонував лідерам ЄС розглянути для України новий спеціальний статус "асоційованого члена" Європейського Союзу.