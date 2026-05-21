09:35 21.05.2026

Мерц пропонує Україні спеціальний статус в ЄС – лист до лідерів Союзу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче запропонувати Україні новий спеціальний статус як "асоційованого члена" Європейського Союзу, повідомляє видання Der Spiegel.

"У листі до лідерів ЄС він окреслює, що означатиме це членство: Україна спочатку не отримає повноцінного членства та права голосу, але буде тісніше інтегрована в інституції ЄС… Мерц обґрунтував свою ініціативу особливим становищем України як країни, що перебуває у стані війни, та значним прогресом у переговорах про вступ. Пропозиція також має на меті сприяти мирним переговорам, ініційованим президентом США Дональдом Трампом, серед іншого, через політичне зобов’язання держав-членів поширити пункт ЄС про взаємодопомогу на Україну", – йдеться в повідомленні, опублікованому в четвер.

Розширення ЄС є "геополітичною необхідністю", пише Мерц у листі, водночас, він наполягає, що процеси приєднання є тривалими. Спеціальний статус "асоційованого члена" включатиме більше прав та обов’язків, ніж країни отримують у стандартному процесі приєднання.

"Відповідно, я переконаний, що нам потрібен новий імпульс для України, а також для країн Західних Балкан та Молдови", – зазначає канцлер Німеччини.

Мерц пропонує надати Україні право застосування статті 42.7 про взаємну допомогу та оборону для надання широких гарантій безпеки, поступову інтеграція до бюджету ЄС, місце в суді ЄС як "помічника доповідача", участь у засіданнях Ради ЄС та Європейської ради та право голосу на них, а також участь без права голосу в Європейській комісії та Європейському парламенті. При цьому він рекомендує передбачити скорочення членства, якщо Україна регресуватиме в процесі приєднання або у "фундаментальних цінностях ЄС".

Аналогічно, за його словами, країни Західних Балкан та Молдова повинні отримати подальші сигнали про приєднання, однак, на відміну від України, Мерц пропонує розробити для цих країн окремі плани швидкого вступу.

