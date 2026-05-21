Інтерфакс-Україна
Політика
09:26 21.05.2026

Трамп заявив, що не послабить санкції проти Ірану, поки Вашингтон і Тегеран не укладуть угоду

Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не давав згоди на послаблення санкцій проти Ірану на час переговорів сторін.

"Ні. Я справді не буду цього робити, поки вони не підпишуть угоду. (...) Ми нічого не пропонували", – сказав він журналістам на відповідне запитання.

Водночас він заявив, що вести діалог із нинішніми переговірниками від Ірану краще, ніж із їхніми попередниками.

Раніше цього тижня іранське агентство Tasnim із посиланням на джерело передало, що Вашингтон погодився тимчасово скасувати санкції щодо іранської нафти і може повністю скасувати їх у рамках врегулювання конфлікту.

