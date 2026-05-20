19:00 20.05.2026

Міноборони Польщі про збиття дрона в Естонії: Україна має бути обережнішою, РФ може використати це для ескалації

Україна має діяти обережніше та не піддавати загрозі країни НАТО, заявив віцепрем’єр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи збиття українського дрона в повітряному просторі Естонії днем раніше.

"Вчора дійшло до порушення повітряного простору на території Естонії, Дрон, який був збитий, був з України. Напевно Україна тут мусить, про це також кажуть військові, кажуть у НАТО, набагато точніше визначати цілі, щоб це не загрожувало безпеці країн НАТО", – сказав Косіняк-Камиш на брифінґу в середу.

Він пояснив, що такі інциденти можуть бути використані російською стороною "для пропаганди, так і для ескалації конфлікту та загострення гібридної війни", а також слугувати для російських провокацій.

"Тож Україна тут мусить бути дуже обережною. Розуміючи її тактичні цілі у війні, яка триває, вона повинна захищати територію країн НАТО", – додав очільник польського оборонного відомства.

