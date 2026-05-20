Депутати пропонують зміни до Регламенту Ради для реалізації конституційного порядку оприлюднення законів

Народні депутати пропонують парламенту внести до Регламенту Верховної Ради зміни, які врегулюють порядок оприлюднення законів у разі затримки підписання президентом.

Відповідний законопроєкт №15256 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо особливостей оприлюднення законів зареєстровано у парламенті, повідомляє сайт законодавчого органу.

Згідно із законопроєктом, якщо президент протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону не повернув його зі своїми вмотивованими та сформульованими пропозиціями до Верховної Ради для повторного розгляду, спікер парламенту невідкладно офіційно оприлюднює такий закон і опубліковує його за своїм підписом із позначкою "Схвалено президентом України відповідно до частини третьої статті 94 Конституції України".

Законопроєкт передбачає, що у випадку, якщо петиція, адресована президенту України щодо необхідності застосування вето до підтриманого Верховною Радою закону, зібрала понад 25 тисяч підписів громадян, такий порядок оприлюднення не застосовується.

У разі якщо президент не підписав закон, ухвалений Верховною Радою під час повторного розгляду не менш як двома третинами голосів народних депутатів від її конституційного складу, голова Верховної Ради невідкладно офіційно оприлюднює цей закон за своїм підписом.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, Конституція України прямо передбачає автоматичний порядок схвалення законів президентом після 15-денного терміну з моменту отримання (крім випадків, коли президент повертає закон зі своїми вмотивованими та сформульованими пропозиціями до Верховної Ради для повторного розгляду). Водночас Конституцією прямо не визначено суб’єкта, який оприлюднює закон.

Стаття 94 Конституції України встановлює порядок підписання та оприлюднення законів: закон підписує голова Верховної Ради та невідкладно направляє його президенту. Президент протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює або повертає зі своїми вмотивованими та сформульованими пропозиціями для повторного розгляду. Якщо президент протягом встановленого строку не повернув закон, він вважається схваленим президентом України й має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Якщо під час повторного розгляду закон знову ухвалено не менш як двома третинами голосів народних депутатів від конституційного складу, президент зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі якщо президент не підписав такий закон, він невідкладно оприлюднюється головою Верховної Ради та публікується за його підписом.

Закон набирає чинності через десять днів із дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

Станом на 11 травня 2026 року в системі електронного документообігу налічується щонайменше 44 закони, ухвалені Верховною Радою ІХ скликання, які перебувають на етапі "Передано на підпис президенту" значно довше, ніж це передбачено Конституцією України.

Серед авторів законопроєкту – Роман Лозинський (фракція "Голос"), Анна Скороход (група "За майбутнє").