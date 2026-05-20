Інтерфакс-Україна
Політика
18:57 20.05.2026

Депутати пропонують зміни до Регламенту Ради для реалізації конституційного порядку оприлюднення законів

2 хв читати
Депутати пропонують зміни до Регламенту Ради для реалізації конституційного порядку оприлюднення законів

Народні депутати пропонують парламенту внести до Регламенту Верховної Ради зміни, які врегулюють порядок оприлюднення законів у разі затримки підписання президентом.

Відповідний законопроєкт №15256 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо особливостей оприлюднення законів зареєстровано у парламенті, повідомляє сайт законодавчого органу.

Згідно із законопроєктом, якщо президент протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону не повернув його зі своїми вмотивованими та сформульованими пропозиціями до Верховної Ради для повторного розгляду, спікер парламенту невідкладно офіційно оприлюднює такий закон і опубліковує його за своїм підписом із позначкою "Схвалено президентом України відповідно до частини третьої статті 94 Конституції України".

Законопроєкт передбачає, що у випадку, якщо петиція, адресована президенту України щодо необхідності застосування вето до підтриманого Верховною Радою закону, зібрала понад 25 тисяч підписів громадян, такий порядок оприлюднення не застосовується.

У разі якщо президент не підписав закон, ухвалений Верховною Радою під час повторного розгляду не менш як двома третинами голосів народних депутатів від її конституційного складу, голова Верховної Ради невідкладно офіційно оприлюднює цей закон за своїм підписом.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, Конституція України прямо передбачає автоматичний порядок схвалення законів президентом після 15-денного терміну з моменту отримання (крім випадків, коли президент повертає закон зі своїми вмотивованими та сформульованими пропозиціями до Верховної Ради для повторного розгляду). Водночас Конституцією прямо не визначено суб’єкта, який оприлюднює закон.

Стаття 94 Конституції України встановлює порядок підписання та оприлюднення законів: закон підписує голова Верховної Ради та невідкладно направляє його президенту. Президент протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює або повертає зі своїми вмотивованими та сформульованими пропозиціями для повторного розгляду. Якщо президент протягом встановленого строку не повернув закон, він вважається схваленим президентом України й має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Якщо під час повторного розгляду закон знову ухвалено не менш як двома третинами голосів народних депутатів від конституційного складу, президент зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі якщо президент не підписав такий закон, він невідкладно оприлюднюється головою Верховної Ради та публікується за його підписом.

Закон набирає чинності через десять днів із дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

Станом на 11 травня 2026 року в системі електронного документообігу налічується щонайменше 44 закони, ухвалені Верховною Радою ІХ скликання, які перебувають на етапі "Передано на підпис президенту" значно довше, ніж це передбачено Конституцією України.

Серед авторів законопроєкту – Роман Лозинський (фракція "Голос"), Анна Скороход (група "За майбутнє").

Теги: #оприлюднення #верховна_рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:14 20.05.2026
Раді пропонують встановити адмінвідповідальність за порушення вимог у сфері надання статусу ветерана війни

Раді пропонують встановити адмінвідповідальність за порушення вимог у сфері надання статусу ветерана війни

17:31 18.05.2026
Раді пропонують звернутися до міжнародної спільноти з нагоди 30-ї річниці ухвалення Конституції України

Раді пропонують звернутися до міжнародної спільноти з нагоди 30-ї річниці ухвалення Конституції України

16:54 18.05.2026
Раді пропонують привести у відповідність до Конституції закон про прокуратуру

Раді пропонують привести у відповідність до Конституції закон про прокуратуру

14:16 12.05.2026
Рада не підтримала припинення повноважень нардепа Цабаля

Рада не підтримала припинення повноважень нардепа Цабаля

14:14 12.05.2026
Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про оцінку майна

Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про оцінку майна

14:17 09.05.2026
Прапор ЄС замайорів біля Ради з нагоди Дня Європи

Прапор ЄС замайорів біля Ради з нагоди Дня Європи

11:58 01.05.2026
Ухвалення закону про мову в освіті сприятиме співпраці з Угорщиною – Качка

Ухвалення закону про мову в освіті сприятиме співпраці з Угорщиною – Качка

11:29 01.05.2026
Уряд і Рада працюють над переліком пріоритетних законопроєктів - Качка

Уряд і Рада працюють над переліком пріоритетних законопроєктів - Качка

15:44 29.04.2026
Рада ухвалила закон, що дасть змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності

Рада ухвалила закон, що дасть змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності

13:29 28.04.2026
Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

ВАЖЛИВЕ

Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі вважає "стандартним російським трюком" обвинувачення з боку РФ країн Балтії

МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

МЗС і уряд готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною – Зеленський

Запрошення Віткоффа та Кушнера до Києва залишається в силі – Жовква

Україна готова до відкриття кластерів на шляху в ЄС – Жовква

ОСТАННЄ

Міноборони Польщі про збиття дрона в Естонії: Україна має бути обережнішою, РФ може використати це для ескалації

Зеленський обговорив з президентом Сербії двосторонні відносини та перемовини про зону вільної торгівлі

Швеція підтримує відкриття для України всіх кластерів переговорів з ЄС до кінця червня – Сибіга

Суд виправдав ключового свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова – ЦПК

Умєров: На рубежі травня-червня очікуємо більше нових партнерств в рамках Drone Deal

Порошенко з фракцією "Європейської солідарності" приїхав на прощання зі Степаном Кубівим

Фон дер Ляєн про погрози РФ країнам Балтії: Погроза на адресу однієї держави-члена ЄС є погрозою для всього Союзу

Зеленський: варто очікувати від РФ політичні рішення на кшталт щодо Придністровського регіону Молдови

Міндіч подав позов проти Зеленського щодо оскарження санкцій

Британія ввела додаткові обмеження на СПГ із РФ – Стармер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА