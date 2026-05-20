Зеленський обговорив з президентом Сербії двосторонні відносини та перемовини про зону вільної торгівлі
Президент України Володимир Зеленський обговорив телефоном з президентом Сербії Александром Вучичем питання розвитку двосторонніх відносин між країнами.
"Ми обидва вважаємо, що вони мають бути сильними, і бачимо потенціал для розвитку", – написав він у Телеграмі.
Зеленський зазначив, що цими днями в Белграді працюватиме визначений представник уряду України – віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.
"Розраховуємо на взаємовигідні домовленості, зокрема щодо відновлення перемовин про зону вільної торгівлі із Сербією", – наголосив глава держави.
Повідомляється, що президент Сербії також розповів про дипломатичну трек на найближчий час.
Лідери домовилися бути в контакті.
Раніше повідомлялось, очікується, що цього тижня українська делегація відвідає Сербію, можливо, її особисто очолить президент Володимир Зеленський, як писала сербська преса.