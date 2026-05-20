Інтерфакс-Україна
Політика
18:52 20.05.2026

Зеленський обговорив з президентом Сербії двосторонні відносини та перемовини про зону вільної торгівлі

1 хв читати
Зеленський обговорив з президентом Сербії двосторонні відносини та перемовини про зону вільної торгівлі
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський обговорив телефоном з президентом Сербії Александром Вучичем питання розвитку двосторонніх відносин між країнами.

"Ми обидва вважаємо, що вони мають бути сильними, і бачимо потенціал для розвитку", – написав він у Телеграмі.

Зеленський зазначив, що цими днями в Белграді працюватиме визначений представник уряду України – віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

"Розраховуємо на взаємовигідні домовленості, зокрема щодо відновлення перемовин про зону вільної торгівлі із Сербією", – наголосив глава держави.

Повідомляється, що президент Сербії також розповів про дипломатичну трек на найближчий час.

Лідери домовилися бути в контакті.

Раніше повідомлялось, очікується, що цього тижня українська делегація відвідає Сербію, можливо, її особисто очолить президент Володимир Зеленський, як писала сербська преса.

Теги: #розмова #сербія #торгівля #вучич #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:30 20.05.2026
Зеленський: варто очікувати від РФ політичні рішення на кшталт щодо Придністровського регіону Молдови

Зеленський: варто очікувати від РФ політичні рішення на кшталт щодо Придністровського регіону Молдови

15:27 20.05.2026
Міндіч подав позов проти Зеленського щодо оскарження санкцій

Міндіч подав позов проти Зеленського щодо оскарження санкцій

15:22 20.05.2026
Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

15:05 20.05.2026
Президент ТПП Сербії Марко Чадеж: Україна може використати Сербію як хаб для виходу на ринки Балкан, ЄС, Азії та Африки

Президент ТПП Сербії Марко Чадеж: Україна може використати Сербію як хаб для виходу на ринки Балкан, ЄС, Азії та Африки

13:37 20.05.2026
Мадяр сподівається на зустріч із Зеленським на початку червня в Берегово

Мадяр сподівається на зустріч із Зеленським на початку червня в Берегово

09:46 20.05.2026
Кількість українських підприємців у Сербії за час війни зросла в 2,7 раза – президент ТПП Сербії

Кількість українських підприємців у Сербії за час війни зросла в 2,7 раза – президент ТПП Сербії

09:21 20.05.2026
Сербія очікує підтвердження участі України в Expo 2027 у Белграді – президент ТПП

Сербія очікує підтвердження участі України в Expo 2027 у Белграді – президент ТПП

08:47 20.05.2026
Торгівля України та Сербії повернулася до довоєнного рівня 2021 року – президент ТПП Сербії

Торгівля України та Сербії повернулася до довоєнного рівня 2021 року – президент ТПП Сербії

08:45 20.05.2026
Сербія та Україна підготували заяву про продовження переговорів щодо ЗВТ – президент ТПП Сербії

Сербія та Україна підготували заяву про продовження переговорів щодо ЗВТ – президент ТПП Сербії

03:46 20.05.2026
В Україні розпочався процес перепоховання Андрія Мельника – президент

В Україні розпочався процес перепоховання Андрія Мельника – президент

ВАЖЛИВЕ

Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі вважає "стандартним російським трюком" обвинувачення з боку РФ країн Балтії

МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

МЗС і уряд готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною – Зеленський

Запрошення Віткоффа та Кушнера до Києва залишається в силі – Жовква

Україна готова до відкриття кластерів на шляху в ЄС – Жовква

ОСТАННЄ

Швеція підтримує відкриття для України всіх кластерів переговорів з ЄС до кінця червня – Сибіга

Суд виправдав ключового свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова – ЦПК

Умєров: На рубежі травня-червня очікуємо більше нових партнерств в рамках Drone Deal

Порошенко з фракцією "Європейської солідарності" приїхав на прощання зі Степаном Кубівим

Фон дер Ляєн про погрози РФ країнам Балтії: Погроза на адресу однієї держави-члена ЄС є погрозою для всього Союзу

Британія ввела додаткові обмеження на СПГ із РФ – Стармер

США хоче, щоб Україна допомогла пом'якшити обмеження щодо білоруських добрив – ЗМІ

Раді пропонують встановити адмінвідповідальність за порушення вимог у сфері надання статусу ветерана війни

Трамп відданий дипломатичному завершенню війни, США зроблять усе можливе для досягнення її сталого завершення – представництво при ООН

Трамп заявив, що Сі Цзіньпін не говорив йому, що Росія може пошкодувати про вторгнення в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА