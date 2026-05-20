18:48 20.05.2026

Швеція підтримує відкриття для України всіх кластерів переговорів з ЄС до кінця червня – Сибіга

У рамках робочого візиту до Швеції міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у шведському місті Крістіанстад двосторонні переговори зі своєю шведською колегою Марією Мальмер-Стенергард, отримав підтвердження, що Стокгольм підтримує відкриття першого переговорного кластера вже у травні.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, у ході двосторонніх переговорів міністри обговорили оборонну співпрацю України та Швеції, зокрема авіаційні спроможності у контексті потенційного постачання Україні винищувачів Gripen. За словами Сибіги, шведське озброєння демонструє високу ефективність на полі бою. Наприклад, продукція Saab ефективно працює на захист України та всієї Європи, включно зі Швецією.

Міністр поінформував свою колегу про ситуацію на полі бою, зусилля України зі стабілізації фронту, захисту повітряного простору та посилення спеціальних далекобійних санкцій проти Росії.

Сторони також приділили увагу шляху до справедливого миру та необхідності подальшого санкційного тиску на Росію, зокрема на її "тіньовий флот".

Сибіга наголосив, що Україна прагне завершення цієї війни більше за будь-кого у світі, а також розраховує на нову роль Європи у мирних зусиллях. Швеція може зробити у них важливий внесок.

"Окремо хочу подякувати за непохитну підтримку вступу України до ЄС – позицію, яку поділяє 91% шведів. Сьогодні я отримав чітке підтвердження, що Швеція підтримує відкриття першого переговорного кластера вже у травні та решти п’яти – у червні", – зазначив міністр.

Дипломати також обговорили інтеграцію України до НАТО та розвиток програми PURL, яка дозволяє закуповувати критично важливе американське озброєння для України.

Глава МЗС висловив глибоку вдячність Швеції за її лідерство у підтримці України та рішучість у захисті Європи.

"Ми глибоко цінуємо вашу допомогу з перших днів війни. Загальний обсяг вашої підтримки вже перевищив 13,5 мільярда доларів. Лише торік оборонна допомога становила 4 мільярди доларів – це третій показник у світі відносно ВВП. Ми також вдячні за допомогу нашому енергетичному сектору", – зазначив міністр.

Сибіга подякував Швеції за підтримку гуманітарних ініціатив у сферах освіти, охорони здоров’я та прав людини, а також за допомогу українцям, які постраждали від війни. За його словами, наразі 38 українців, серед яких військові, проходять лікування та реабілітацію у Швеції.

"Минулої зими, під час жорстоких російських атак на нашу енергосистему, у Швеції відбулася громадська кампанія, у межах якої було зібрано понад 19 мільйонів доларів на допомогу Україні. Я вдячний кожному шведу, який долучився до цієї ініціативи, а також за готовність і надалі підтримувати енергетичну стійкість України напередодні наступної зими", – зауважив глава МЗС.

Окремо Сибіга підкреслив, що Крістіанстад є символом спільної українсько-шведської історії. Тут встановлено пам’ятник Гетьману Пилипу Орлику, який провів частину свого життя у цьому місті. Під час перебування в місті, міністри відвідали монумент, який встановлений на місці помешкання Гетьмана в 1716-1719 роках.

