Інтерфакс-Україна
Політика
18:03 20.05.2026

Суд виправдав ключового свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова – ЦПК

Шевченківський суд Києва визнав невинуватим ключового свідка у справі проти детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслана Магамедрасулова – Юсуфа Мамешева, повідомляє "Центр протидії корупції".

"Таке рішення ухвалив суддя Євген Мартинов. Він виправдав Мамешева у зв’язку з недоведеністю, що в його діях є склад кримінального правопорушення. Крім того, суддя скасував запобіжку у вигляді особистого зобов’язання", – йдеться в повідомленні ЦПК в телеграм-каналі в середу.

В ЦПК стверджують, що "показання Мамешева повністю руйнують версію слідчих… що детектив Магамедрасулов "торгує коноплями" з рф".

Як повідомлялося, СБУ та Офіс генпрокурора заявляли, що викрили на веденні бізнесу в РФ керівника підрозділу НАБУ з дислокацією в м.Дніпро Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За матеріалами справи, це він координував діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька). При цьому він має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю Сентябру Магамедрасулову вести незаконну торгівлю з РФ. Як встановило розслідування, Магамедрасулов виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (Республіка Дагестан).

Печерський райсуд Києва 2 липня обрав запобіжний захід Магомедрасулову у вигляді тримання під вартою, а 17 жовтня продовжив його до 15 грудня без права на заставу.

2 грудня Печерський суд змінив запобіжний захід Сентябру Магамедрасулову: його випустили із СІЗО під домашній арешт. На наступний день з-під варти звільнили Руслана Магамедрасулова.

Вже після арешту та публікації аудіозаписів у справі про зловживання в енергетичному секторі (справи "Мідас") стало відомо, що Руслан Магамедрасулов допоміг отримати низку доказів у справі про корупцію в "Енергоатомі".

Теги: #суд #мідас #набу #цпк

