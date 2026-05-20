Умєров: На рубежі травня-червня очікуємо більше нових партнерств в рамках Drone Deal

Апарат Ради національної безпеки та оборони (РНБО), Міністерство оборони України, розвідка та військове командування погодили спільну позицію та обговорили хід реалізації контрольованого експорту української оборонної продукції та подальші кроки в цьому напрямку, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Мова йде про спрощення процедури отримання дозволів та скорочення термінів їх опрацювання. Сьогодні вже працюємо над практичною реалізацією – конкретними контрактами та проектами – в рамках політичних домовленостей Drone Deal", – написав Умєров в телеграм у середу.

За його словами, перші контракти вже перебувають на затвердженні. "На рубежі травня-червня очікуємо ще більше нових партнерств", – повідомив міністр.

Координацію цього напрямку, за словами Умєрова, здійснюватиме Апарат РНБО, практичну реалізацію – Кабінет міністрів України.

Як повідомлялося, 11 травня Зеленський повідомив, що близько 20 країн зацікавлені у роботі з Україною за програмою спільного виробництва дронів "Drone Deal", уже підписано чотири угоди, і в рамках цих угод готуються перші контракти, також незабаром відкривається безпекова співпраця зі ще однією частиною світу. Пізніше, за підсумками саміту країн "Бухарестської дев’ятки" та держав Північної Європи, було досягнуто нових домовленостей у форматі "Drone Deal" та з питань оборонної співпраці.