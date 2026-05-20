15:56 20.05.2026

Порошенко з фракцією "Європейської солідарності" приїхав на прощання зі Степаном Кубівим

Петро та Марина Порошенки разом з народними депутатами з фракції "Європейська солідарність" у Львові попрощалися з колегою Степаном Кубівим, повідомляється на сайті політсили.

"Степане, сьогодні прощатися з тобою прийшли тисячі людей. Твої друзі, родина, колеги, вся наша команда. І коли цей храм — Собор Святого Юра — наповнений смутком і молитвою, це і є мовчазна проповідь життя нашого Степана", – написав Петро Порошенко у соцмережах.

"На портреті ти усміхнений. Саме таким: веселим, енергійним, позитивним ми тебе пам’ятатимемо завжди. А Україна пам’ятатиме твої справи: ти блискучий економіст, державник, патріот, комендант Будинку Профспілок на Майдані, голова Національного банку, міністр економіки, перший віце-прем’єр, співавтор всіх принципових реформ", – зазначив Порошенко.

"Ти залишив по собі слід не лише у справах, а і у людських серцях. Адже людина живе стільки, скільки живе в молитві та пам’яті свого народу. Ти вже змінив нашу Країну, друже", – підкреслив він.



18 травня травня стало відомо про раптову смерть народного депутата з фракції "Європейська солідарність" Степана Кубіва. Він був нардепом VII, VIII та IX скликань, раніше обіймав посади голови НБУ та першого віцепрем’єр-міністра України. Під час Революції Гідності був комендантом Будинку Профспілок на Майдані Незалежності у Києві.

