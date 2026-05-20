Фон дер Ляєн про погрози РФ країнам Балтії: Погроза на адресу однієї держави-члена ЄС є погрозою для всього Союзу

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн назвала неприйнятними погрози Росії на адресу країн Балтії та заявила, що "погроза на адресу однієї держави-члена є погрозою для всього Союзу", наголосивши на готовності Європи відповісти "згуртованістю та силою".

"Публічні погрози Росії на адресу наших країн Балтії є абсолютно неприйнятними. Нехай у цьому не буде жодних сумнівів. Погроза на адресу однієї держави-члена є погрозою для всього нашого Союзу", – написала вона у соціальній мережі Х у середу.

"Росія та Білорусь несуть пряму відповідальність за безпілотники, які становлять загрозу життю та безпеці людей на нашому східному фланзі", – наголосила вона.

"Європа відповість згуртованістю та силою", – заявила очільниця ЄК.

В цьому контексті фон дер Ляєн заявила про готовність продовжити "зміцнювати безпеку нашого східного флангу за допомогою потужної колективної оборони та готовності на всіх рівнях"

Як повідомлялося, 19 травня постійний представник Росії в ООН Василь Небензя на Раді безпеки ООН зачитав офіційно спростовані Україною заяви служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ про нібито підготовку удару українських БпЛА з території Латвії та інших країн Балтії, попередивши, що членство в НАТО не захистить країни від ударів у відповідь.

Постійна представниця Латвії при ООН посол Саніта Павлюта-Десландес після виступу Небензі попросила надати їй слово, аби відповісти на заяви РФ. Вона знову наголосила на розповсюдженні Росією брехні і фейковості заяви російської СЗР. Постпред назвала погрози Небензі "ознакою відчаю та слабкості".

Раніше у цей же день російські ЗМІ розповсюдили інформацію від СВР РФ про нібито підготовку удару українських БпЛА з території Латвії.