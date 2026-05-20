Інтерфакс-Україна
Політика
15:30 20.05.2026

Зеленський: варто очікувати від РФ політичні рішення на кшталт щодо Придністровського регіону Молдови

Україна взяла до відома інформацію про підготовку в Росії 100 тис. осіб до мобілізації, станом на сьогодні потенціал для прихованої мобілізації в РФ відсутній, однак варто очікувати на російські політичні рішення на кшталт щодо Придністровського регіону Молдови, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Взяли до відома й інформацію про підготовку в Росії нових мобілізаційних кроків – плюс 100 тисяч осіб. Вважаємо, що станом на сьогодні такий потенціал для прихованої мобілізації в Росії відсутній, отже, варто очікувати російські політичні рішення іншого формату, зокрема такі, як нещодавно щодо Придністровського регіону Молдови", – написав він у телеграм-каналі після засідання Ставки Верховного головнокомандувача у середу.

16 травня президентка Молдови Мая Санду заявила, що рішення Москви спростити можливість отримання російського громадянства для вихідців із Придністров’я може бути пов’язане з намірами РФ залучати додаткові людські ресурси для війни проти України, повідомляє Politico.

У відповідь на указ очільника Кремля Володимира Путіна, який передбачає спрощену процедуру надання громадянства жителям невизнаного Придністровського регіону Молдови без вимог щодо проживання в Росії та знання російської мови, Санду заявила, що "ймовірно, їм потрібно більше людей, щоб відправляти на війну в Україну".

