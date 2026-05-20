Міндіч подав позов проти Зеленського щодо оскарження санкцій

Бізнесмен Тимур Міндіч подав позов до Касаційного адміністративного суду на президента України Володимира Зеленського.

Згідно з реєстром Судова влада України дата надходження позову 14.05.2026, позов поданий: "про визнання протиправним та скасування Указу Президента України від 13.11.2025 №843/2025".

Як повідомлялося, 10 листопада 2025 року НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії того ж дня.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямом діяльності злочинної організації, за версією НАБУ та САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника.

Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому", забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Міндіч залишив Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків. Як заявили у Державній прикордонній службі України, на законних підставах.

Директор НАБУ Семен Кривонос повідомляв, що інформації про нібито проведення допиту співвласника студії "Квартал 95" Міндіча в Ізраїлі в антикорупційних органах України немає.