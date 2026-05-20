Британія ввела додаткові обмеження на СПГ із РФ – Стармер

Фото: https://www.facebook.com/KeirStarmerLabour/

Рішення Лондона безстроково дозволити імпорт дизпалива і гасу, вироблених з російської нафти в третіх країнах, не слід вважати ослабленням санкцій, заявив у середу британський прем’єр Кір Стармер.

"Ми поетапно вводимо нові санкції. Не йдеться про скасування наявних обмежень. І ми продовжуємо працювати з союзниками над новими санкційними пакетами", – наводить його слова The Guardian.

За словами Стармера, "те, про що ми оголосили вчора, було новим санкційним пакетом (...). Там ідеться про додаткові обмеження на надання послуг у морі під час транспортування СПГ, нові заборони на російські нафтопродукти".

Водночас рішення дозволити імпорт дизпалива і гасу, вироблених із російської нафти в третіх країнах, Стармер назвав заходом із захисту британських споживачів.

Позицію Стармера різко розкритикувала лідер Консервативної партії Кемі Баденок. На її думку, прем’єр, використовуючи красиві формулювання, намагається приховати де-факто послаблення обмежувальних заходів. "Йому має бути соромно", – сказала вона.

"Я просто не можу повірити вухам, коли прем’єр каже, що робить щось хороше для завершення війни в Україні. Про що він взагалі говорить?", – заявила вона під час обговорень у парламенті.

За її словами, риторика Стармера щодо теми санкцій має такий вигляд, "ніби у нас відродився СРСР".

У вівторок повідомлялося, що Велика Британія випустила ліцензію з-під дії санкцій щодо Росії, яка передбачає дозвіл на імпорт дизпалива й авіагасу, вироблених із російської нафти в третіх країнах.