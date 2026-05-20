США хоче, щоб Україна допомогла пом'якшити обмеження щодо білоруських добрив – ЗМІ

США тиснуть на Україну, щоб та послабила обмеження на імпорт калійних добрив із Білорусі, і попросили Київ переконати європейські країни зробити те саме, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

"Вашингтон стверджує, що скасування обмежень може допомогти створити певну дистанцію між Білоруссю та Росією і поліпшити відносини з Мінськом," – йдеться у повідомленні.

Раніше цього року США вже скасували частину власних обмежень на ввезення добрив з Білорусі в рамках угоди, за якою режим президента Олександра Лукашенка звільнив сотні політичних в’язнів.

Однак без скасування європейських санкцій ефект від цього обмежений тим, що Білорусь не може використовувати свої традиційні морські маршрути через термінали Балтійського моря і змушена покладатися на російські порти та залізниці. Ключову роль у транзиті відіграватимуть такі країни, як Польща та Литва.

Міністерство закордонних справ України та Державний департамент США не відповіли на запит про коментар.

Президент України Володимир Зеленський попередив цього місяця, що Мінськ ризикує ще глибше втягнутися у війну Москви, і висловив припущення що Білорусь може стати плацдармом для нових атак.

У понеділок Мінськ оголосив, що його збройні сили проведуть раптові ядерні навчання разом із російськими союзниками.

Після того як у 2021 році США ввели санкції проти ключового постачальника "Білоруськалі", Білорусь перенаправила продаж калійних добрив через Росію, що посилило економічну залежність Лукашенка від Кремля.

Крок Вашингтона щодо скасування санкцій навряд чи послабить цей зв’язок, якщо ЄС не скасує свою заборону. Обмеження ЄС забороняють транспортування білоруського калійного добрива через Литву – колись ключовий експортний хаб для цього добрива – до морського порту Клайпеда.

За словами джерел, немає жодних ознак того, що ЄС має намір пом’якшити свої обмеження щодо Білорусі.