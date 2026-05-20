Інтерфакс-Україна
14:14 20.05.2026

Раді пропонують встановити адмінвідповідальність за порушення вимог у сфері надання статусу ветерана війни

Верховній Раді пропонують встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог у сфері надання статусу ветерана війни.

Відповідний урядовий законопроєкт № 15258 зареєстровано у Верховній Раді у вівторок, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт передбачає внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Документ визначає Міністерство у справах ветеранів єдиним органом, що здійснює контроль за дотриманням законодавства у частині надання статусів учасника бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Документ запроваджує механізм притягнення до відповідальності посадових осіб, чиї дії призводять до неправомірного надання статусів або блокування перевірок.

Згідно із законопроєктом, незаконне надання чи позбавлення статусу ветерана війни може каратися штрафом від 11 900 до 45 900 гривень, а у разі повторного порушення – від 17 000 до 51 000 гривень.

