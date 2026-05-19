Трамп відданий дипломатичному завершенню війни, США зроблять усе можливе для досягнення її сталого завершення – представництво при ООН

Сполучені Штати зроблять усе можливе, щоб домогтися сталого завершення війни в Україні, заявила заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс.

На засіданні Радбезу ООН Брюс заявила, шо президент США Дональд Трамп прагне припинення війни між Росією та Україною.

"Він віддано працює над цим та над забезпеченням миру у світі з того часу, як американський народ знову обрав його президентом", – сказала вона.

Заступниця постпреда закликала до негайного припинення вогню, аби досягти тривалого завершення війни.

"Ми, звісно, закликаємо Росію та Україну вести переговори в дусі доброї волі та покласти край руйнуванню й безперервному безглуздому насильству. Ми закликаємо до негайного та всеосяжного припинення вогню до досягнення тривалого та узгодженого вирішення війни. Зростаючі економічні та людські втрати є неприйнятними", – заявила Брюс.

Також Сполучені Штати закликали Росію надати гуманітарним працівникам доступ до територій, що перебувають під її контролем.

Брюс наголосила, що тисячі українських дітей були насильно вивезені з окупованих територій України і залишаються розлученими зі своїми сім'ями. Заступниця закликала РФ повернути депортованих українських дітей.

"Ми закликаємо Росію повернути всіх українських дітей, яких вона незаконно депортувала до Росії, а також тих, кого вона насильно перевезла в межах окупованої української території. Це не є обурливими чи новими вимогами. Вони є відображенням елементарної людської гідності та кроком до того тривалого миру, якого ми всі прагнемо", – підкреслила вона, нагадавши, що Сполучені Штати залишаються відданими справі повернення українських дітей, і фінансують програму на 25 мільйонів доларів з цією метою.

Окремо Брюс зазначила, що інвестиції в Україну є ключовими для стабілізації регіону, а Фонд інвестицій у відновлення України та США відображає "міцне, довгострокове партнерство нашої країни та сприятиме розвитку нашої економіки та спільній національній безпеці".

"Своїми словами, діями та лідерством президент Трамп був, є і залишається відданим дипломатичному завершенню цієї війни. Сполучені Штати, насправді, зроблять усе можливе, щоб домогтися тривалого завершення війни", – запевнила Брюс.

Як повідомлялося, після смертоносної маованої атаки РФ на Київ минулого тижня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ініціював скликання засідання Ради Безпеки ООН та використання інших міжнародних платформ для реагування на вбивства Росією українських цивільних осіб.

Як повідомив пізніше постійний представник України при ООН Андрій Мельник, термінове засідання Ради Безпеки ООН через масовані російські атаки проти цивільного населення та критичної інфраструктури України відбудеться у вівторок, 19 травня.