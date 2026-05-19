Трамп заявив, що Сі Цзіньпін не говорив йому, що Росія може пошкодувати про вторгнення в Україну

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава КНР Сі Цзіньпін на переговорах у Пекіні не висловлював думки, згідно з якою російська сторона може зрештою пожалкувати, що розпочала військову агресію проти України.

"Ні, він нічого такого не говорив", – сказав Трамп журналістам у Білому домі, відповідаючи на прохання прокоментувати публікацію Financial Times (FT).

Китайська сторона раніше у вівторок також спростувала ці дані.

Раніше FT повідомила, що, за її інформацією, Сі Цзіньпін висловив Трампу думку, що РФ пошкодує про вторгнення в Україну.