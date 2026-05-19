Глава МЗС України відвідає 20-21 травня Швецію, де пройде неформальна зустріч Ради Україна-НАТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 20-21 травня здійснить візит до Швеції, де візьме участь у неформальній зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Як повідомила пресслужба МЗС України, 20 травня у Стокгольмі глава МЗС України проведе двосторонні переговори з міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенегард з актуальних питань двостороннього та європейського порядку денного.

"Міністри зроблять особливий акцент на оборонній співпраці двох країн, протидії безпековим загрозам з боку Росії, процесу вступу України до ЄС, підвищенні тиску на агресора", – йдеться у пресрелізі.

Сибіга також проведе зустріч з українською громадою Швеції та відвідає всесвітньо відомий Лундський університет, де виступить з відкритою лекцію щодо ролі України в новій безпековій архітектурі Європи та світу.

У ході візиту також запланована передача автентичних зразків унікальних артефактів української спадщини, відтворених шведською стороною.

21 травня в місті Гельсінгборг глава МЗС України візьме участь у неформальній зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

"Ключовими темами переговорів із партнерами по НАТО стануть зусилля задля досягнення миру, посилення обороноздатності України, розвиток оборонної промисловості, захист від загроз з боку Росії, посилення військової підтримки та підготовка до Саміту Альянсу в Анкарі", – зазначили в МЗС.

Сибіга також проведе окремі двосторонні переговори, зокрема із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та низкою міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу.

Як повідомлялось з посиланням на штаб-квартиру НАТО, глави МЗС країн-членів НАТО проведуть зустріч 21-22 травня у Гельсінгборзі (Helsingborg, Швеція).

Засідання Ради Україна-НАТО пройде у форматі неформальної вечері 21 травня в рамках засідання міністрів закордонних справ країн-членів альянсу.

У перший день засідання на 17.15 заплановано прийом для міністрів закордонних справ, за яким і відбудеться "неформальна вечеря для членів Ради НАТО-Україна, організована міністром закордонних справ Швеції, її величністю пані Марією Мальмер Штенергард, у присутності Їхніх Величностей Короля Швеції Карла XVI Густава та Королеви Сільвії та прем'єр-міністра Швеції, Його Величності пана Ульфа Крістерссона".

Міністри зроблять спільне фото та виголосять вітальні промови. Спілкування з пресою не передбачено.

На другий день зустрічі глав зовнішньополітичних відомств заплановано тільки одну сесію Північноатлантичної ради у форматі 32 (тільки члени альянсу). Після цього генеральний секретар НАТО Марк Рютте проведе пресконференцію, і на цьому зустріч міністрів буде завершено.

Це буде останнє засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів перед самітом альянсу, який пройде в Анкарі (Туреччина) 7-8 липня.