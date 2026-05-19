Інтерфакс-Україна
Політика
18:47 19.05.2026

Глава МЗС України відвідає 20-21 травня Швецію, де пройде неформальна зустріч Ради Україна-НАТО

2 хв читати
Глава МЗС України відвідає 20-21 травня Швецію, де пройде неформальна зустріч Ради Україна-НАТО
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 20-21 травня здійснить візит до Швеції, де візьме участь у неформальній зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Як повідомила пресслужба МЗС України, 20 травня у Стокгольмі глава МЗС України проведе двосторонні переговори з міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенегард з актуальних питань двостороннього та європейського порядку денного.

"Міністри зроблять особливий акцент на оборонній співпраці двох країн, протидії безпековим загрозам з боку Росії, процесу вступу України до ЄС, підвищенні тиску на агресора", – йдеться у пресрелізі.

Сибіга також проведе зустріч з українською громадою Швеції та відвідає всесвітньо відомий Лундський університет, де виступить з відкритою лекцію щодо ролі України в новій безпековій архітектурі Європи та світу.

У ході візиту також запланована передача автентичних зразків унікальних артефактів української спадщини, відтворених шведською стороною.

21 травня в місті Гельсінгборг глава МЗС України візьме участь у неформальній зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

"Ключовими темами переговорів із партнерами по НАТО стануть зусилля задля досягнення миру, посилення обороноздатності України, розвиток оборонної промисловості, захист від загроз з боку Росії, посилення військової підтримки та підготовка до Саміту Альянсу в Анкарі", – зазначили в МЗС.

Сибіга також проведе окремі двосторонні переговори, зокрема із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та низкою міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу.

Як повідомлялось з посиланням на штаб-квартиру НАТО, глави МЗС країн-членів НАТО проведуть зустріч 21-22 травня у Гельсінгборзі (Helsingborg, Швеція).

Засідання Ради Україна-НАТО пройде у форматі неформальної вечері 21 травня в рамках засідання міністрів закордонних справ країн-членів альянсу.

У перший день засідання на 17.15 заплановано прийом для міністрів закордонних справ, за яким і відбудеться "неформальна вечеря для членів Ради НАТО-Україна, організована міністром закордонних справ Швеції, її величністю пані Марією Мальмер Штенергард, у присутності Їхніх Величностей Короля Швеції Карла XVI Густава та Королеви Сільвії та прем'єр-міністра Швеції, Його Величності пана Ульфа Крістерссона".

Міністри зроблять спільне фото та виголосять вітальні промови. Спілкування з пресою не передбачено.

На другий день зустрічі глав зовнішньополітичних відомств заплановано тільки одну сесію Північноатлантичної ради у форматі 32 (тільки члени альянсу). Після цього генеральний секретар НАТО Марк Рютте проведе пресконференцію, і на цьому зустріч міністрів буде завершено.

Це буде останнє засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів перед самітом альянсу, який пройде в Анкарі (Туреччина) 7-8 липня.

 

Теги: #швеція #сибіга #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:05 19.05.2026
МЗС про інцидент з дронами в Естонії: РФ продовжує продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії

МЗС про інцидент з дронами в Естонії: РФ продовжує продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії

13:54 19.05.2026
МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

13:20 19.05.2026
МЗС і уряд готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною – Зеленський

МЗС і уряд готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною – Зеленський

20:47 18.05.2026
Сибіга подякував Угорщині за скасування рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

Сибіга подякував Угорщині за скасування рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

17:04 18.05.2026
Спільні ядерні навчання РФ та Білорусі є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки – МЗС України

Спільні ядерні навчання РФ та Білорусі є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки – МЗС України

12:12 18.05.2026
Україна та Угорщина проведуть консультації на рівні експертів щодо угорської меншини на Закарпатті – Сибіга після розмови з Орбан

Україна та Угорщина проведуть консультації на рівні експертів щодо угорської меншини на Закарпатті – Сибіга після розмови з Орбан

20:01 17.05.2026
Сибіга засудив атаку безпілотника на атомну електростанцію в ОАЕ

Сибіга засудив атаку безпілотника на атомну електростанцію в ОАЕ

19:47 17.05.2026
МЗС України у День пам'яті жертв радянських репресій вимагає від Москви відкрити архіви НКВС

МЗС України у День пам'яті жертв радянських репресій вимагає від Москви відкрити архіви НКВС

18:59 17.05.2026
Сибіга: Казахстан є ключовим партнером України в Центральній Азії у логістиці, енергетиці та відбудові

Сибіга: Казахстан є ключовим партнером України в Центральній Азії у логістиці, енергетиці та відбудові

02:34 17.05.2026
МЗС: Українська музика та культура були гідно представлені на "Євробаченні"

МЗС: Українська музика та культура були гідно представлені на "Євробаченні"

ВАЖЛИВЕ

Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі вважає "стандартним російським трюком" обвинувачення з боку РФ країн Балтії

МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

МЗС і уряд готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною – Зеленський

Запрошення Віткоффа та Кушнера до Києва залишається в силі – Жовква

Україна готова до відкриття кластерів на шляху в ЄС – Жовква

ОСТАННЄ

Трамп відданий дипломатичному завершенню війни, США зроблять усе можливе для досягнення її сталого завершення – представництво при ООН

Трамп заявив, що Сі Цзіньпін не говорив йому, що Росія може пошкодувати про вторгнення в Україну

Кличко обговорив з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва подальшу підтримку Києва

Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі вважає "стандартним російським трюком" обвинувачення з боку РФ країн Балтії

Начальники генштабів країн НАТО підтвердили підтримку України – Голова військового комітету НАТО Драгоне

Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом припустив, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну – ЗМІ

ЄСПЛ прийняв справу Порошенка до розгляду, юридична команда подала ще дві скарги – адвокати

Зеленський підписав закон щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу

Війна проти України обмежила здатність РФ в осяжній перспективі розпочати війну проти НАТО – доповідь для Конгресу США

Доповідь для Конгресу США: За три місяці Росія випустила по Україні понад 19 тис. ракет та БпЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА