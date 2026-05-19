Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі вважає "стандартним російським трюком" обвинувачення з боку РФ країн Балтії

Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами (ОЗС) НАТО в Європі (SACEUR), генерал армії США Алексус Грінкевич вважає, що звинувачення Росією балтійських країн в начебто наданні Україні територій для майбутніх атак, щоб мати привід для подальшого вторгнення, є "стандартним російським трюком".

Так на прохання журналістів у вівторок в штаб-квартирі НАТО на пресконференції, яка відбулася по завершенню засідання Військового комітету НАТО, він прокоментував відповідні повідомлення.

"Щодо російських загроз, це стандартний російський трюк, чи не так? Вони постійно кажуть, що НАТО робить щось наступальним чином, але ми всі знаємо, і ви можете прочитати договір, що НАТО – це оборонний альянс. Ми не є загрозою для Росії, і вони знають, що ми не є загрозою для Росії. Якби вони вважали, що ми є загрозою для Росії, вони б не спорожнили Ленінградський військовий округ, щоб піти та вторгнутися в Україну", – сказав Грінкечив.

Коментуючи інцидент із збиттям дрону літаком НАТО у повітряному просторі балтійських країн, то, на переконання Головнокомандувача ОЗС, "саме так має працювати наша оборонна конструкція". "Повноваження делегуються до найнижчого тактичного рівня, щоб ми могли захищати кожен сантиметр території альянсу. Тож я надзвичайно пишаюся. Ми все ще оцінюємо ситуацію, але на перший погляд виглядає так, ніби все спрацювало", – пояснив він.