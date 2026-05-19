Кличко обговорив з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва подальшу підтримку Києва

Міський голова Києва Віталій Кличко провів зустріч з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва JICA на чолі зі старшою віце-президенткою Юко Міцуї.

"Уряд Японії та JICA продовжують підтримувати Україну і Київ в цей драматичний для нашої держави час. Допомога партнерів має велике значення, адже спрямована на посилення стійкості критичної та соціальної інфраструктури міста в умовах війни. Сьогодні разом з представниками мерії делегація JICA побувала на двох артезіанських насосних станціях Києва, де встановлюють системи очищення води з можливістю безперебійної роботи", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що нове обладнання Київ та ПрАТ "АК "Київводоканал" отримали від компанії JICA у межах "Програми екстреного відновлення" – проекту міжнародної технічної допомоги.

"Ці сучасні системи встановлюють на об'єктах, від яких залежить надійне та безперебійне водопостачання для 60 000 киян. Модернізація насосних станцій не тільки підвищує ефективність роботи двох артезіанських станцій, а й передбачає можливість автономної роботи, що важливо в контексті плану енергостійкості столиці", – розповів мер.

Він нагадав, що це не перше отримане обладнання від JICA. Так, у травні 2025 року КО "Київзеленбуд" надійшли 11 сучасних мініекскаваторів та 2 великих. Ця техніка, зокрема, допомагає ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів.

У липні 2025 року 11 закладів соціальної сфери міста отримали сучасне реабілітаційне обладнання.

Також найближчим часом запланована передача 1000 ноутбуків для закладів загальної середньої освіти Києва у співпраці між JICA та містом-побратимом Кіото.

"Київ зацікавлений у подальшому розширенні співпраці з JICA. Подякував нашим партнерам за системну підтримку й допомогу Києву та Україні", – резюмував Кличко.