Начальники генштабів країн НАТО підтвердили підтримку України – Голова військового комітету НАТО Драгоне

Голова Військового комітету (ВК) адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявляє, що начальники генеральних штабів збройних сил країн-членів НАТО підтвердили незмінну підтримку України та її Збройних сил

"Ми підтвердили нашу незмінну підтримку України та зміцнення її Збройних сил для боротьби сьогодні, а також для безпеки завтра. Дозвольте мені скористатися цією нагодою, щоб ще раз відзначити мужність, стійкість та адаптивність українських солдатів та народ", – сказав він у вівторок в штаб-квартирі НАТО на пресконференції, яка відбулася по завершенню засідання Військового комітету НАТО.

За його словами, в ході засідання 32 начальники Генеральних штабів країн Альянсу також обговорили пріоритети альянсу з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. "Ми підбили підсумки зобов'язань, узгоджених главами держав та урядів країн Альянсу в Гаазі минулого року. Зараз, з нетерпінням чекаючи саміту НАТО в Анкарі, очікування військового керівництва надзвичайно високі", – наголосив Драгоне.

Разом з тим, голова ВК констатував, що "темпи постачання та розгортання всіх можливостей, необхідних для стримування та оборони, потребують різкого збільшення та вдосконалення". "Ми не у стані війни, але й не у стані миру. Ось чому ми повинні переорієнтувати наші зусилля, щоб зосередити оборонні інвестиції відповідно до наших зобов'язань. Паралельно я рішуче закликаю оборонну промисловість прискорити виробництво та адаптувати бізнес-модель до цього імперативу. Досить експериментів", – сказав адмірал.