Інтерфакс-Україна
Політика
15:15 19.05.2026

Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом припустив, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну – ЗМІ

2 хв читати
Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом припустив, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну – ЗМІ
Фото: https://www.bloomberg.com

Глава КНР Сі Цзіньпін під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Пекіні минулого тижня заявив, що очільник Кремля Володимир Путін може в кінцевому підсумку пошкодувати про рішення розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, повідомляє Financial Times із посиланням на кількох осіб, обізнаних із перебігом зустрічі.

За даними співрозмовників видання, ці коментарі пролунали під час ширших переговорів, які також стосувалися війни в Україні. Зазначається, що під час обговорень Трамп запропонував ідею співпраці США, Китаю та Росії у протидії Міжнародному кримінальному суду.

Як пише FT, висловлювання Сі щодо рішення Путіна розпочати війну виглядали більш різкими, ніж у попередніх контактах із західними лідерами. Одна з осіб, обізнаних зі зустрічами Сі з експрезидентом США Джо Байденом, зазначила, що раніше китайський лідер утримувався від прямих оцінок Путіна та війни, хоча обговорення Росії та України були "відвертими та прямими".

"Під час свого саміту з Сі Трамп також запропонував, щоб США, Китай і Росія об'єднали зусилля для боротьби з МКС, заявивши, що їхні інтереси збігаються, за словами осіб, обізнаних із переговорами", – йдеться в повідомленні.

Пізніше речник міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь спростував це повідомлення.

Коментуючи відповідне твердження під час пресконференції у вівторок, представник китайського зовнішньополітичного відомства заявив: "Щодо зустрічі лідерів Китаю та США, Китай вже оприлюднив інформацію. Інформація, яку ви згадали, не відповідає фактам і є повністю вигаданою".

 

Теги: #путін #трамп #сі_цзіньпін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:25 19.05.2026
Заплановану на вівторок атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

Заплановану на вівторок атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

03:24 18.05.2026
Трамп попередив Іран, що "час спливає" і йому "краще діяти швидко"

Трамп попередив Іран, що "час спливає" і йому "краще діяти швидко"

17:07 16.05.2026
Politico: Тайвань заявив Трампу, що країна суверенна та незалежна

Politico: Тайвань заявив Трампу, що країна суверенна та незалежна

10:57 16.05.2026
Путін відвідає КНР після Трампа 19-20 травня

Путін відвідає КНР після Трампа 19-20 травня

16:11 15.05.2026
Мерц обговорив з Трампом мирне врегулювання в Україні та скоординував позиції перед самітом НАТО

Мерц обговорив з Трампом мирне врегулювання в Україні та скоординував позиції перед самітом НАТО

15:24 15.05.2026
Трамп заявив, що йому хотілося б припинення розвитку іранської ядерної програми на 20 років

Трамп заявив, що йому хотілося б припинення розвитку іранської ядерної програми на 20 років

14:59 15.05.2026
Трамп та Сі у Пекіні обговорювали питання війни РФ проти України

Трамп та Сі у Пекіні обговорювали питання війни РФ проти України

18:29 11.05.2026
Розмова між Зеленським і Путіним не відбудеться раптово – Буданов

Розмова між Зеленським і Путіним не відбудеться раптово – Буданов

18:19 11.05.2026
Німеччина оцінюватиме заяви Путіна про мир лише за реальними діями – Пісторіус

Німеччина оцінюватиме заяви Путіна про мир лише за реальними діями – Пісторіус

15:39 11.05.2026
Пісторіус вважає, що слова Путіна про закінчення війни можуть обманом, щоб відвернути увагу від власної слабкості

Пісторіус вважає, що слова Путіна про закінчення війни можуть обманом, щоб відвернути увагу від власної слабкості

ВАЖЛИВЕ

МЗС і уряд готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною – Зеленський

Запрошення Віткоффа та Кушнера до Києва залишається в силі – Жовква

Україна готова до відкриття кластерів на шляху в ЄС – Жовква

До PURL залучено майже $5,5 млрд, ці кошти працюють – Жовква

Качка про критику проєкту Антикорупційної стратегії: яким буде фінальний зміст та наповнення – визначить український парламент

ОСТАННЄ

ЄСПЛ прийняв справу Порошенка до розгляду, юридична команда подала ще дві скарги – адвокати

Зеленський підписав закон щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу

МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

Війна проти України обмежила здатність РФ в осяжній перспективі розпочати війну проти НАТО – доповідь для Конгресу США

Доповідь для Конгресу США: За три місяці Росія випустила по Україні понад 19 тис. ракет та БпЛА

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України та Марокко про міжнародні автоперевезення

МЗС і уряд готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною – Зеленський

Президент Латвії заперечив звинувачення РФ у використанні території країни для запуску українських БпЛА

Свириденко: Українські далекобійні санкції дають економічний ефект на РФ

Угорщина наближається до підтримки початку переговорів України з ЄС, але висуває власні умови – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА