14:27 19.05.2026

ЄСПЛ прийняв справу Порошенка до розгляду, юридична команда подала ще дві скарги – адвокати

 Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду справу народного депутата України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, повідомляється на сайті політсили у вівторок.

Як повідомив захисник політика Ілля Новіков, адвокати подали ще дві скарги. "Перша – це щодо оскарження санкцій, які президент Зеленський запровадив проти Порошенка в лютому 2025-го року. У нас є офіційний документ з Верховного Суду про те, що суд вже перейшов на стадію, яка передує ухваленню рішення. Ми сподівалися, що 5 січня цього року буде ухвалене рішення. Цього не сталося. Процес, який мав би за законом бути завершений за 2 місяці, триває вже 15 місяців, і наступне засідання призначене на 30 червня, але в нас немає жодної гарантії, що і воно не буде зірване", – повідомив Новіков на брифінгу.

Саме тому, за його словами, захисники звернулися до ЄСПЛ зі скаргою на порушення розумних строків провадження. "ЄСПЛ вже відкрив одне провадження в контексті цієї ситуації, ми сподіваємося, що наша нова скарга буде долучена і буде так само розглянута, провадження по ній буде відкрите дуже швидко", – сказав адвокат.

Другий кейс, на словами Новікова, "це так званий travel ban", який стосується постанови Кабінету міністрів України, якою виконавча влада забороняла, народним депутатам, тобто законодавчій владі, виїжджати за кордон без наказу про відрядження.

"Після того, як юристи Порошенка в листопаді виграли цю справу і вже набрало законної сили рішення 6-го апеляційного суду, за касаційною скаргою Кабміну Касаційний адміністративний суд зупинив дію цього рішення, відкрив провадження, і вже півроку справа паралізована", – сказав він.

Адвокат Ігор Головань вважає, що в умовах воєнного стану влада отримала додаткові важелі для тиску на судову систему. "Існує практика, коли ЄСПЛ визнає, що ефективних засобів захисту прав судових в країні немає. І факт затягування судових процесів понад будь-які розумні строки – це один з таких випадків, коли ЄСПЛ втручався і постановляв відповідні рішення", – сказав він.

Як повідомлялося, 13 лютого 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному Суді. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії. Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише Росія. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

 

12:21 16.05.2026
Демократія в Україні має здорову імунну систему, здатну боротись із корупцією, переконаний Порошенко

13:11 12.05.2026
Порошенко закликав звільнити з державних посад учасників корупційних схем зі справи "Мідас" і сформувати коаліцію національної єдності

22:03 11.05.2026
Порошенко передав Силам оборони ще 5 "Ай-Петрі", їхня кількість на фронті перевищила 300

17:25 08.05.2026
Порошенко про вихід РФ з переговорів: Путін ніколи не хотів миру, його треба змусити до цього силою

21:10 07.05.2026
Порошенко: військовий збір має спрямовуватися виключно на грошове забезпечення військових

17:40 05.05.2026
ЄСПЛ визнав порушення Росією свободи зібрань у Криму – Мінюст

16:08 04.05.2026
Нардеп Фріз ініціює запрошення Умєрова і представників Fire Point до Ради щодо справи "Мідас"

11:50 01.05.2026
Порошенко: Захід повинен жити з усвідомленням агресії

18:25 22.04.2026
Україні потрібна відмова від популізму - Порошенко

18:19 22.04.2026
Апеляційний суд дозволив Порошенко поділити майно з дружиною

