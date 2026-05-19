Інтерфакс-Україна
Політика
13:56 19.05.2026

Зеленський підписав закон щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу.

Відповідно до інформації сайту парламенту, закон (№12141) про внесення змін до закону "Про міжнародний комерційний арбітраж" щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу повернувся до Верховної Ради з підписом глави держави у вівторок, 19 травня.

Закон, зокрема, передбачає, що до компетенції міжнародного комерційного арбітражу належать спори за участю інвестора та держави (її органів та установ) або міжурядової організації у зв’язку зі здійсненням інвестиційної діяльності на території України чи іншої держави, які виникають на підставі міжнародного договору, закону України, іншого нормативного акту або угоди сторін, яка міститься у контракті чи іншому документі.

Як повідомлялося, закон наближає Україну до світових стандартів розв’язання спорів (ЮНСІТРАЛ) та дозволяє українським арбітражним установам розглядати інвестиційні спори між іноземним бізнесом та державою. Очікується, що закон дасть змогу розвивати Україну як привабливу юрисдикцію для вирішення міжнародних комерційних спорів та міжнародних інвестиційних спорів, покращить її імідж на міжнародній арені, надасть можливість зменшити витрати державного бюджету на здійснення захисту її інтересів під час розгляду таких спорів, а також сприятиме розвитку ринку юридичних послуг та притоку інвестицій в Україну.

