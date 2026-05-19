МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії для операцій проти Росії і не має таких намірів, заявив Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"В останніх неправдивих заявах Москви, в яких Україну звинувачують у підготовці нападів на Росію з території Латвії, немає ні краплі правди. Ми офіційно спростовуємо їх. Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії у своїх операціях проти Росії і не має наміру цього робити", – написав речник у соціальній мережі Х у вівторок.

Він підкреслив, що брехня РФ "є лише продовженням ширшої пропагандистської кампанії, спрямованої на дестабілізацію громадської думки в Латвії та в усьому Балтійському регіоні".

"Ми дякуємо нашим латвійським друзям за те, що вони бачать їх наскрізь", – наголосив Тихий.

Раніше президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав "брехнею" звинувачення Росії у підготовці запуску українських безпілотників з території країни.

У вівторок російські ЗМІ розповсюдили інформацію від Служби зовнішньої розвідки РФ (СВР РФ) про нібито підготовку удару українських БпЛА з території Латвії.