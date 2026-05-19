13:53 19.05.2026

Війна проти України обмежила здатність РФ в осяжній перспективі розпочати війну проти НАТО – доповідь для Конгресу США

Війна проти України обмежила здатність Росії в найближчій перспективі розпочати та вести великомасштабну війну проти НАТО, йдеться в новому звіті спеціального інспектора операції "Atlantic Resolve" для Конгресу США.

Звіт підготували генеральні інспектори Пентагону, Державного департаменту США та Агентства з міжнародного розвитку.

За оцінкою Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA), попри відновлення армії та зростання оборонного виробництва, Росія стикається з серйозними обмеженнями в бойовій готовності, логістиці та підготовці особового складу.

У доповіді йдеться про те, що російська армія продовжує відновлювати сили після важких втрат, однак зазнає проблем із навчанням, постачанням та витратою боєприпасів. На думку DIA, це обмежує здатність Росії вести інтенсивні бойові дії проти "добре забезпеченої оборони НАТО".

Автори документа також зазначають, що війна створює дедалі більший тягар для російської економіки. За їхніми оцінками, зростання сповільнюється, а тиск на бюджет посилюється. Додатковим фактором стало зменшення залежності Європи від російських енергоносіїв, що послабило економічний вплив Москви на країни НАТО.

У звіті зазначають, що Росія зуміла значно наростити оборонне виробництво та частково адаптуватися до західних санкцій. У США вважають, що російський оборонний комплекс продовжує працювати, зокрема, завдяки постачанню іноземних компонентів, насамперед із Китаю. Йдеться, зокрема, про деталі для безпілотників та інших систем озброєння.

