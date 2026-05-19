Доповідь для Конгресу США: За три місяці Росія випустила по Україні понад 19 тис. ракет та БпЛА

З січня по березень 2026 року Росія випустила по Україні 19044 ракет і безпілотників, йдеться в новому звіті спеціального інспектора операції "Atlantic Resolve" для Конгресу США.

Звіт підготували генеральні інспектори Пентагону, Державного департаменту США та Агентства з міжнародного розвитку.

Зазначається, що при цьому українська протиповітряна оборона змогла істотно підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей. Якщо в попередньому кварталі Сили оборони України відбивали близько 81,2% російських атак, то на початку 2026 року цей показник зріс до 88,1%.

Автори доповіді зазначають, що інтенсивність російських ударів по українських військових об’єктах, енергетичній інфраструктурі та цивільних цілях протягом кварталу залишалася приблизно на рівні кінця 2025 року (останніх трьох місяців).

Незважаючи на покращення роботи української ППО, Розвідувальне управління Міноборони США (DIA) вважає, що Україні не вистачає систем ППО та винищувачів F-16 для повноцінного захисту Києва та іншої критичної інфраструктури. За оцінкою DIA, російські удари по енергетиці продовжували спричиняти масштабні та тривалі відключення електроенергії. При цьому американська розвідка стверджує, що російські атаки не призвели до істотного зниження боєздатності української армії.

У звіті також зазначається, що, незважаючи на постійні удари та втрати серед мирного населення, українське суспільство продовжує підтримувати Сили оборони та виступає проти пом’якшення позиції Києва на переговорах з Росією.