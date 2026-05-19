Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України та Марокко про міжнародні автоперевезення

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №0349 про ратифікацію угоди між урядами України та Королівства Марокко про міжнародні автомобільні перевезення.

Відповідно до інформації сайту Верховної Ради, закон із підписом президента повернувся до парламенту у вівторок, 19 травня.

Як повідомлялося, Верховна Рада ратифікувала угоду 30 квітня. Документ дає право виконувати перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом між двома країнами.

Угода врегульовує питання міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільними транспортними засобами, зареєстрованими на території держави однієї зі сторін, транзитних перевезень між Україною та Королівством Марокко, до третіх країн або з них.

Також угода стосується регулярних і нерегулярних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом між Україною та Марокко та дозвільних процедур для перевізників: визначено випадки, коли дозволи не потрібні для здійснення перевезень.

Угоду між урядами України та Марокко про міжнародні автомобільні перевезення було підписано в Стамбулі 28 червня 2025 року.