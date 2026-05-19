Інтерфакс-Україна
Політика
13:47 19.05.2026

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України та Марокко про міжнародні автоперевезення

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №0349 про ратифікацію угоди між урядами України та Королівства Марокко про міжнародні автомобільні перевезення.

Відповідно до інформації сайту Верховної Ради, закон із підписом президента повернувся до парламенту у вівторок, 19 травня.

Як повідомлялося, Верховна Рада ратифікувала угоду 30 квітня. Документ дає право виконувати перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом між двома країнами.

Угода врегульовує питання міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільними транспортними засобами, зареєстрованими на території держави однієї зі сторін, транзитних перевезень між Україною та Королівством Марокко, до третіх країн або з них.

Також угода стосується регулярних і нерегулярних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом між Україною та Марокко та дозвільних процедур для перевізників: визначено випадки, коли дозволи не потрібні для здійснення перевезень.

Угоду між урядами України та Марокко про міжнародні автомобільні перевезення було підписано в Стамбулі 28 червня 2025 року.

11:35 19.05.2026
Угорщина наближається до підтримки початку переговорів України з ЄС, але висуває власні умови – ЗМІ

09:47 19.05.2026
Голова Військового комітету НАТО: війна РФ проти України залишається жорсткою

19:41 18.05.2026
ЄК дозволить Україні продовжити експорт сталі в ЄС, незважаючи на запроваджені обмеження

19:03 18.05.2026
Україна та Литва підписали меморандум про співпрацю у сфері кіно на Каннському кінофестивалі

15:23 18.05.2026
Єрмак після виходу під заставу: залишаюся в Україні, працюватиму на користь держави та допомагатиму військовим

11:51 18.05.2026
Держкіно та Tallinn Black Nights Film Festival обговорили просування українського кіно на міжнародних фестивалях

02:54 17.05.2026
Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

02:18 17.05.2026
Глядачі України на "Євробаченні-2026" поставили найвищі бали Молдові, Румунії і Хорватії

02:11 17.05.2026
Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

01:19 17.05.2026
Нацжурі України на "Євробаченні-2026" поставило найвищі бали Мальті, Ізраїлю і Молдові

