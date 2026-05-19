МЗС і уряд готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною – Зеленський

Україна веде активний діалог з новою владою Угорщини, і є перспективи конструктивного перезапуску відносин, зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга й інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Разом з Андрієм Сибігою оновили наші європейські зовнішньополітичні завдання на час травня – червня. На рівні команди ведемо активний діалог із новою владою Угорщини, і є перспективи конструктивного перезапуску відносин. Міністр закордонних справ України та інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною. Розраховую на результати", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Також він обговорив із Сибігою роботу з європейськими інституціями для відкриття кластерів у переговорному процесі про вступ України в Європейський Союз, за словами президента, "Україна зробила необхідні кроки, і важливо, щоб був чіткий графік процесів".

Крім того, глава МЗС доповів про комунікацію з міністеркою закордонних справ Грузії Макою Бочорішвілі. Зеленський наголосив, що Україна прагне нормалізації відносин та співпраці на основі взаємної поваги та взаємного посилення і готова робити кроки назустріч.

"Окремі завдання визначені щодо переговорів про закінчення російської війни та можливого представництва Європи в цьому процесі – поки ці завдання непублічні. Очікуємо, що Європа буде сильною, і зі свого боку робимо все, щоб загальноєвропейські позиції та інтереси були враховані так само, як і українські", – повідомив глава держави.