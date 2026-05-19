13:20 19.05.2026

МЗС і уряд готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною – Зеленський

Україна веде активний діалог з новою владою Угорщини, і є перспективи конструктивного перезапуску відносин, зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга й інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Разом з Андрієм Сибігою оновили наші європейські зовнішньополітичні завдання на час травня – червня. На рівні команди ведемо активний діалог із новою владою Угорщини, і є перспективи конструктивного перезапуску відносин. Міністр закордонних справ України та інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною. Розраховую на результати", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Також він обговорив із Сибігою роботу з європейськими інституціями для відкриття кластерів у переговорному процесі про вступ України в Європейський Союз, за словами президента, "Україна зробила необхідні кроки, і важливо, щоб був чіткий графік процесів".

Крім того, глава МЗС доповів про комунікацію з міністеркою закордонних справ Грузії Макою Бочорішвілі. Зеленський наголосив, що Україна прагне нормалізації відносин та співпраці на основі взаємної поваги та взаємного посилення і готова робити кроки назустріч.

"Окремі завдання визначені щодо переговорів про закінчення російської війни та можливого представництва Європи в цьому процесі – поки ці завдання непублічні. Очікуємо, що Європа буде сильною, і зі свого боку робимо все, щоб загальноєвропейські позиції та інтереси були враховані так само, як і українські", – повідомив глава держави.

Теги: #угорщина #переговори #зеленський #мзс

11:41 19.05.2026
Зеленський цього тижня може здійснити візит до Сербії – ЗМІ

11:35 19.05.2026
Угорщина наближається до підтримки початку переговорів України з ЄС, але висуває власні умови – ЗМІ

20:47 18.05.2026
Сибіга подякував Угорщині за скасування рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

20:44 18.05.2026
Зеленський щодо змін у дипломатичному корпусі: Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати

17:04 18.05.2026
Спільні ядерні навчання РФ та Білорусі є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки – МЗС України

15:56 18.05.2026
Зеленський у День жертв геноциду кримськотатарського народу закликав до єдності: поки допомагатимемо одне одному, точно захистимось

15:26 18.05.2026
Зеленський доручив розвідці оприлюднити спроби РФ залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації

14:54 18.05.2026
Угорщина скасувала рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

05:28 18.05.2026
Зеленський: тисячі українців у російському полоні проходять через ті самі випробування, що і жертви радянських репресій

21:10 17.05.2026
Зеленський обговорив з Коштою мирні переговори та наголосив на необхідності присутності Європи в цьому процесі

