Президент Латвії заперечив звинувачення РФ у використанні території країни для запуску українських БпЛА

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав "брехнею" звинувачення Росії у підготовці запуску українських безпілотників з території країни.

"Росія бреше, стверджуючи, що Латвія дозволяє будь-якій країні використовувати латвійський повітряний простір і територію для нанесення ударів по Росії чи будь-якій іншій країні", – написав він у соцмережі Х.

Раніше російські ЗМІ розповсюдили інформацію від Служби зовнішньої розвідки РФ (СВР РФ) про нібито підготовку удару українських БпЛА з території Латвії.

"Київська влада переконала Ригу дати згоду на проведення операції проти Росії. До Латвії вже відправлено військовослужбовців підрозділів безпілотних систем ЗСУ для здійснення атак на Росію з території цієї країни", – заявили в СВР РФ.