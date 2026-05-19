Свириденко: Українські далекобійні санкції дають економічний ефект на РФ

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що російська економіка виснажується через системне знищення нафтогазової інфраструктури, натомість українська економіка продовжує відновлюватися попри війн.

"Внутрішні російські оцінки підтверджують наростаюче виснаження економіки РФ через системне знищення нафтогазової інфраструктури. Українські далекобійні санкції працюють дуже ефективно. Росія вже змушена скорочувати активні нафтові свердловини, а падіння нафтопереробки становить щонайменше 10% лише за кілька місяців цього року за даними СЗР. Ефект підтверджується і квітневими експортними даними – російський експорт нафтопродуктів скоротився на 21% у річному вимірі (та на 12% порівняно з березнем)", – написала Свириденко в мережі Facebook.

За її словами, дефіцит бюджету РФ досяг 75,4 млрд дол за чотири місяці 2026 року, що на 50% вище річного плану та є найвищим показником за аналогічні періоди з початку повномасштабного вторгнення.

"Навіть зростання світових цін на нафту не здатне вирішити проблеми, які переживає зараз росія через розпочату війну проти України. Уряд Росії суттєво погіршив прогноз зростання російського ВВП у 2026 році з 1,3% до 0,4%", – додала вона.

Водночас, прем’єр заявляє, що українська економіка продовжує відновлюватися попри війну, наслідки складної зими та постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Після падіння в першому кварталі, вже у квітні ВВП України, за оцінками Мінекономіки, зріс на 0,9%, що дозволило суттєво послабити негативну динаміку ВВП за підсумками чотирьох місяців 2026 року – до -0,2%. Зростання демонструють внутрішня торгівля, добувна і переробна промисловість, зокрема оборонна галузь, виробництво продукції, необхідної для відновлення енергетики, а також харчова промисловість. Після важкого лютого відновлення почалося вже в березні. Окремі галузі показують ріст понад 10%", – розповіла Свириденко.

За її словами, Україна зберігає економічну стійкість, адаптивність і потенціал зростання, що підтверджують прогнози партнерів.

Зокрема, відповідно до оновлених прогнозів МВФ очікує зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2%, а Світовий банк – на рівні 1,2%.