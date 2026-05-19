Угорщина наближається до підтримки початку переговорів України з ЄС, але висуває власні умови – ЗМІ

Будапешт, ймовірно, підтримає початок офіційних переговорів про вступ до Євросоюзу у найближчі тижні, повідомляє Politico з посиланням на джерела, обізнані із цим процесом.

"Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр визначив налагодження відносин із Брюсселем головним пріоритетом, прагнучи розблокувати мільярди євро з фондів ЄС, заморожених через занепокоєння щодо дотримання верховенства права", – йдеться у редакційному подкасті Driving The Day.

Однак скасування давнього заперечення Угорщини проти вступу України до ЄС – це зовсім інша справа.

"Це обійдеться йому політичними втратами", – зазначив високопоставлений чиновник ЄС, залучений до переговорів про вступ на засадах анонімності.

Як пише видання, Мадяр є політиком, який ставить інтереси Угорщини на перше місце. Це, зокрема, стосується скептичного ставлення до вступу України до ЄС. Під час прес-конференції в понеділок Мадяр наголосив, що Угорщина не схвалить заявку Києва, доки не буде вирішено питання щодо меншин.

Отже, заява міністерки закордонних справ Угорщини Аніти Орбан про початок переговорів на рівні експертів щодо прав угорської меншини в Україні має важливе значення.

"Відносини вступили в нову фазу", – додав високопоставлений дипломат, обізнаний з ходом переговорів, який також згадав про можливість зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та Мадяром у найближчі місяці.

Як голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, так і голова Ради ЄС Антоніу Коста порушили питання про заявку України на членство в ЄС під час телефонних розмов з Мадяром незабаром після його обрання. За словами того ж дипломата, фон дер Ляєн прагне, щоб це питання було вирішено якомога швидше – тобто до червневого саміту лідерів ЄС.

"Це породило надії серед найвідданіших прихильників Києва, що рішення про відкриття першого переговорного блоку, або офіційного розділу, може бути ухвалено вже наступного тижня", – пише Politico.

Однак чиновники з Європейської Ради закликають до обережності щодо такого прискореного графіку. Думка про те, що перший блок може бути відкрито на засіданні Ради з загальних питань наступного тижня, є "дещо оптимістичною", зазначив чиновник ЄС, який побажав залишитися анонімним для обговорення цього питання.

"Я справді вважаю, що є шанс відкрити перший блок, але це буде дуже на межі", – додав посадовець ЄС.