Інтерфакс-Україна
09:56 19.05.2026

Запрошення Віткоффа та Кушнера до Києва залишається в силі – Жовква

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявляє, що запрошення представників президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до столиці України залишається в силі.

"Це запрошення залишається в силі", – сказав Жовква в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

8 травня президент України Володимир Зеленський після заслуховування доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова заявив, що візит Віткоффа та Кушнера до Києва очікується на рубежі весни-літа 2026 року.

