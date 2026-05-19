Інтерфакс-Україна
Політика
09:47 19.05.2026

Голова Військового комітету НАТО: війна РФ проти України залишається жорсткою

2 хв читати
Голова Військового комітету НАТО: війна РФ проти України залишається жорсткою

Голова Військового комітету (ВК) НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне говорить, що війна Росії проти України "залишається жорсткою та безпосередньо стосується безпеки" союзників.

Відкриваючи у вівторок в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО весняну сесію Військового комітету у форматі начальників генеральних штабів, він сказав: "Альянс зберігає пильність 24 години на добу, сім днів на тиждень, на всіх фронтах, від сходу на південь до далекої півночі, включаючи Арктику. З моменту нашої останньої зустрічі в цьому форматі в січні виникли нові кризи. Існуючі кризи поглибилися, а безпекова обстановка стала ще складнішою".

Голова ВК НАТО констатував, що Війна Росії проти України вже триває п’ятий рік. "Я був в Україні три тижні тому, і можу підтвердити, що ця війна залишається жорстокою, має наслідки та безпосередньо стосується нашої безпеки", – наголосив Драгоне.

За його словами, "нестабільність і насильство зберігаються в південних сусідах НАТО, продовжуються гібридні загрози з кібератаками, саботажем, дезінформацією та зловмисним використанням нових технологій". "Тож це момент ясності, дисципліни та дій... Наша стримуюча сила та готовність сильніші, наша обізнаність гостріша, і завдяки зобов’язанням щодо інвестицій в оборону, взятим на минулому літньому саміті у Гаазі, ми на правильному шляху", – зазначив Драгоне.

Оголошуючи порядок денний засідання, адмірал перерахував, що мова буде йти про "позиції, плани, можливості, інновації та адаптацію". "Ми робимо це як начальники Генеральних штабів НАТО. Ми почуємо наших військових колег з України (у форматі відеоконференції – ІФ-У) та Європейського Союзу. І ми будемо взаємодіяти з Генеральним секретарем НАТО щодо зв’язків між нашою роботою та майбутнім самітом НАТО в Анкарі", – додав голова ВК НАТО.

Теги: #україна #нато #росія #вк #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:00 19.05.2026
Жовква: Україна повністю виконала всі умови, які потрібні для наступного етапу - відкриття кластерів

Жовква: Україна повністю виконала всі умови, які потрібні для наступного етапу - відкриття кластерів

09:40 19.05.2026
РФ проводить ядерні навчання

РФ проводить ядерні навчання

09:18 19.05.2026
До PURL залучено майже $5,5 млрд, ці кошти працюють – Жовква

До PURL залучено майже $5,5 млрд, ці кошти працюють – Жовква

07:53 19.05.2026
Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом припустив, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну – ЗМІ

Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом припустив, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну – ЗМІ

00:55 19.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 203 ворожі атаки – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 203 ворожі атаки – Генштаб

20:10 18.05.2026
Бессент підтвердив продовження США дії винятку з санкцій щодо російської нафти, що транспортується морським шляхом

Бессент підтвердив продовження США дії винятку з санкцій щодо російської нафти, що транспортується морським шляхом

19:59 18.05.2026
Москва має нарешті зрозуміти, що настав час закінчити цю війну, але не на умовах Кремля – посол ЄС

Москва має нарешті зрозуміти, що настав час закінчити цю війну, але не на умовах Кремля – посол ЄС

19:41 18.05.2026
ЄК дозволить Україні продовжити експорт сталі в ЄС, незважаючи на запроваджені обмеження

ЄК дозволить Україні продовжити експорт сталі в ЄС, незважаючи на запроваджені обмеження

19:03 18.05.2026
Україна та Литва підписали меморандум про співпрацю у сфері кіно на Каннському кінофестивалі

Україна та Литва підписали меморандум про співпрацю у сфері кіно на Каннському кінофестивалі

18:59 18.05.2026
Мінфін США продовжить дію винятку з санкцій щодо російської нафти, що транспортується морським шляхом – ЗМІ

Мінфін США продовжить дію винятку з санкцій щодо російської нафти, що транспортується морським шляхом – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Запрошення Віткоффа та Кушнера до Києва залишається в силі – Жовква

Україна готова до відкриття кластерів на шляху в ЄС – Жовква

До PURL залучено майже $5,5 млрд, ці кошти працюють – Жовква

Качка про критику проєкту Антикорупційної стратегії: яким буде фінальний зміст та наповнення – визначить український парламент

Продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну – Зеленський

ОСТАННЄ

Запрошення Віткоффа та Кушнера до Києва залишається в силі – Жовква

Україна готова до відкриття кластерів на шляху в ЄС – Жовква

Заплановану на вівторок атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

Раді пропонують звернутися до міжнародної спільноти з нагоди 30-ї річниці ухвалення Конституції України

Спільні ядерні навчання РФ та Білорусі є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки – МЗС України

Качка про критику проєкту Антикорупційної стратегії: яким буде фінальний зміст та наповнення – визначить український парламент

Раді пропонують привести у відповідність до Конституції закон про прокуратуру

Ізраїль розпочав операцію з перехоплення флотилії, що прямувала в Газу

До Ради замість Кубіва за списком "Євросолідарності" може увійти П'ятигорець

Україна та Угорщина проведуть консультації на рівні експертів щодо угорської меншини на Закарпатті – Сибіга після розмови з Орбан

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА