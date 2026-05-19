Голова Військового комітету НАТО: війна РФ проти України залишається жорсткою

Голова Військового комітету (ВК) НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне говорить, що війна Росії проти України "залишається жорсткою та безпосередньо стосується безпеки" союзників.

Відкриваючи у вівторок в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО весняну сесію Військового комітету у форматі начальників генеральних штабів, він сказав: "Альянс зберігає пильність 24 години на добу, сім днів на тиждень, на всіх фронтах, від сходу на південь до далекої півночі, включаючи Арктику. З моменту нашої останньої зустрічі в цьому форматі в січні виникли нові кризи. Існуючі кризи поглибилися, а безпекова обстановка стала ще складнішою".

Голова ВК НАТО констатував, що Війна Росії проти України вже триває п’ятий рік. "Я був в Україні три тижні тому, і можу підтвердити, що ця війна залишається жорстокою, має наслідки та безпосередньо стосується нашої безпеки", – наголосив Драгоне.

За його словами, "нестабільність і насильство зберігаються в південних сусідах НАТО, продовжуються гібридні загрози з кібератаками, саботажем, дезінформацією та зловмисним використанням нових технологій". "Тож це момент ясності, дисципліни та дій... Наша стримуюча сила та готовність сильніші, наша обізнаність гостріша, і завдяки зобов’язанням щодо інвестицій в оборону, взятим на минулому літньому саміті у Гаазі, ми на правильному шляху", – зазначив Драгоне.

Оголошуючи порядок денний засідання, адмірал перерахував, що мова буде йти про "позиції, плани, можливості, інновації та адаптацію". "Ми робимо це як начальники Генеральних штабів НАТО. Ми почуємо наших військових колег з України (у форматі відеоконференції – ІФ-У) та Європейського Союзу. І ми будемо взаємодіяти з Генеральним секретарем НАТО щодо зв’язків між нашою роботою та майбутнім самітом НАТО в Анкарі", – додав голова ВК НАТО.