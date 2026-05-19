Україна готова до відкриття кластерів на шляху в ЄС – Жовква

На сьогоднішній день Україна повністю виконала умови, які потрібні для наступного етапу на шляху європейської інтеграції – відкриття переговорних кластерів, повідомив заступник керівника Офіса президента України Ігор Жовква.

"Є чіткий процес, який на сьогоднішній день розвивається з тією швидкістю, яку хоче бачити Україна, яку можуть дозволити собі наші партнери. На сьогоднішній день ми абсолютно виконали повністю всі ті умови, які нам потрібні до наступного етапу. А наступний етап – це відкриття кластерів", – сказав Жовква в ексклюзивному інтерв’ю для агентства "Інтерфакс-Україна".

Також, за його словами, зараз немає жодної юридичної перешкоди чи політичної перестороги для відкриття шести кластерів, далі буде закриття кожної з глав, будуть переговори по кожній з глав.

"Зараз навіть немає сенсу спекулювати про швидкість, з якою буде проходити цей процес Україна. Ми не конкуруємо зараз і не збираємося конкурувати з країнами-кандидатами, бо вони кожні знаходяться на своєму часовому відрізку. Але вступ України до Євросоюзу відрізнятиметься від вступів будь-яких країн. Тому треба рухатися цим шляхом і приходити до прийнятних результатів", – наголосив Жовква.