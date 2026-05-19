Інтерфакс-Україна
Політика
09:43 19.05.2026

Україна готова до відкриття кластерів на шляху в ЄС – Жовква

1 хв читати
Україна готова до відкриття кластерів на шляху в ЄС – Жовква

На сьогоднішній день Україна повністю виконала умови, які потрібні для наступного етапу на шляху європейської інтеграції – відкриття переговорних кластерів, повідомив заступник керівника Офіса президента України Ігор Жовква.

"Є чіткий процес, який на сьогоднішній день розвивається з тією швидкістю, яку хоче бачити Україна, яку можуть дозволити собі наші партнери. На сьогоднішній день ми абсолютно виконали повністю всі ті умови, які нам потрібні до наступного етапу. А наступний етап – це відкриття кластерів", – сказав Жовква в ексклюзивному інтерв’ю для агентства "Інтерфакс-Україна".

Також, за його словами, зараз немає жодної юридичної перешкоди чи політичної перестороги для відкриття шести кластерів, далі буде закриття кожної з глав, будуть переговори по кожній з глав.

"Зараз навіть немає сенсу спекулювати про швидкість, з якою буде проходити цей процес Україна. Ми не конкуруємо зараз і не збираємося конкурувати з країнами-кандидатами, бо вони кожні знаходяться на своєму часовому відрізку. Але вступ України до Євросоюзу відрізнятиметься від вступів будь-яких країн. Тому треба рухатися цим шляхом і приходити до прийнятних результатів", – наголосив Жовква.

Теги: #євроінтеграція #кластери #жовква #інтервю

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:42 19.05.2026
Директорка УЦОЯО: введення оплати за неявку на НМТ без поважних причин точно не питання цього чи наступного року

Директорка УЦОЯО: введення оплати за неявку на НМТ без поважних причин точно не питання цього чи наступного року

10:15 19.05.2026
Собівартість НМТ на одного учасника становить майже 1,1 тис. грн – директорка УЦОЯО Вакуленко

Собівартість НМТ на одного учасника становить майже 1,1 тис. грн – директорка УЦОЯО Вакуленко

10:00 19.05.2026
Жовква: Україна повністю виконала всі умови, які потрібні для наступного етапу - відкриття кластерів

Жовква: Україна повністю виконала всі умови, які потрібні для наступного етапу - відкриття кластерів

09:56 19.05.2026
Запрошення Віткоффа та Кушнера до Києва залишається в силі – Жовква

Запрошення Віткоффа та Кушнера до Києва залишається в силі – Жовква

09:18 19.05.2026
До PURL залучено майже $5,5 млрд, ці кошти працюють – Жовква

До PURL залучено майже $5,5 млрд, ці кошти працюють – Жовква

15:17 18.05.2026
Входимо до трійки найпопулярніших в країні ритейлерів дитячих товарів – директорка напрямку "Дитячі товари" мережі "Епіцентр" Олена Соловйова

Входимо до трійки найпопулярніших в країні ритейлерів дитячих товарів – директорка напрямку "Дитячі товари" мережі "Епіцентр" Олена Соловйова

15:09 18.05.2026
Частка власних торгових марок в мережі "Епік" дає 10% товарообороту

Частка власних торгових марок в мережі "Епік" дає 10% товарообороту

14:39 18.05.2026
Товарообіг дитячих товарів у мережі "Епіцентр" зростає на 10-15% щорічно

Товарообіг дитячих товарів у мережі "Епіцентр" зростає на 10-15% щорічно

14:29 18.05.2026
Частка дитячих товарів українського виробництва в асортименті мережі "Епіцентр" досягає 35-50%

Частка дитячих товарів українського виробництва в асортименті мережі "Епіцентр" досягає 35-50%

18:50 14.05.2026
Влітку у DREAM буде запроваджена щомісячна звітність про хід реалізації проєктів – керівник проєктного офісу

Влітку у DREAM буде запроваджена щомісячна звітність про хід реалізації проєктів – керівник проєктного офісу

ВАЖЛИВЕ

Запрошення Віткоффа та Кушнера до Києва залишається в силі – Жовква

До PURL залучено майже $5,5 млрд, ці кошти працюють – Жовква

Качка про критику проєкту Антикорупційної стратегії: яким буде фінальний зміст та наповнення – визначить український парламент

Продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну – Зеленський

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

ОСТАННЄ

Голова Військового комітету НАТО: війна РФ проти України залишається жорсткою

Заплановану на вівторок атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

Москва має нарешті зрозуміти, що настав час закінчити цю війну, але не на умовах Кремля – посол ЄС

Мінфін США продовжить дію винятку з санкцій щодо російської нафти, що транспортується морським шляхом – ЗМІ

Раді пропонують звернутися до міжнародної спільноти з нагоди 30-ї річниці ухвалення Конституції України

Спільні ядерні навчання РФ та Білорусі є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки – МЗС України

Качка про критику проєкту Антикорупційної стратегії: яким буде фінальний зміст та наповнення – визначить український парламент

Раді пропонують привести у відповідність до Конституції закон про прокуратуру

Ізраїль розпочав операцію з перехоплення флотилії, що прямувала в Газу

До Ради замість Кубіва за списком "Євросолідарності" може увійти П'ятигорець

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА