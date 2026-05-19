09:25 19.05.2026

Заплановану на вівторок атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Військову операцію проти Ісламської Республіки Іран, яку було заплановано на вівторок, відкладено після звернення низки лідерів країн Перської затоки, що закликали дочекатися результатів триваючих переговорів щодо можливого досягнення угоди, яка, зокрема, передбачає відмову Ірану від ядерної зброї.

"Емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд і президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян попросили мене відкласти заплановану нами військову атаку на Ісламську Республіку Іран, яку було заплановано на завтра, в тому, що зараз відбуваються серйозні переговори, і що, на їхню думку, як великих лідерів і союзників, буде укладена угода, яка буде дуже прийнятною для Сполучених Штатів Америки, а також для всіх країн Близького Сходу і не тільки", – зазначив президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social у понеділок.

У заяві також зазначається, що потенційна угода обов’язково передбачатиме відмову Ірану від ядерної зброї. З огляду на звернення згаданих регіональних лідерів було ухвалено рішення відкласти заплановану на наступний день атаку.

"Виходячи з моєї поваги до вищезгаданих лідерів, я проінструктував Військового міністра Піта Хегсета, Голову Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Деніела Кейна і Збройні сили Сполучених Штатів, що ми НЕ будемо здійснювати заплановану атаку на Іран завтра, але також проінструктував їх бути готовими до повного, широкомасштабного нападу на Іран, за першої ж нагоди, у випадку, якщо прийнятна угода не буде досягнута", – наголосив Трамп.

Двоє загиблих і 12 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Двоє постраждалих у Кривому Розі та Криворізькому районі внаслідок атаки "шахедів" – Вілкул

За добу росіяни завдали ударів по 47 населених пунктах Запорізької області – ОВА

ДСНС: На Харківщині внаслідок удару БпЛА загинула жінка, постраждали троє людей, серед них дитина

Кривий Ріг: Унаслідок атаки дронами поранено жінку, пошкоджено будинки – Вілкул

Іран оголосив про створення спеціальної структури, що займеться пов'язаними з Ормузькою протокою питаннями – ЗМІ

Трамп попередив Іран, що "час спливає" і йому "краще діяти швидко"

Трамп розглядає подальші удари по Ірану на тлі відсутності прогресу в переговорах – ЗМІ

Politico: Тайвань заявив Трампу, що країна суверенна та незалежна

