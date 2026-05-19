Інтерфакс-Україна
Політика
09:18 19.05.2026

До PURL залучено майже $5,5 млрд, ці кошти працюють – Жовква

Майже $5,5 млрд наразі залучено до програми PURL (Список пріоритетних вимог України), повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ексклюзивному інтерв’ю для агентства "Інтерфакс-Україна".

"PURL – дуже важлива програма. Говорили про неї також. Вдячні генсеку НАТО, який продовжує бути активним популяризатором і реалізатором цієї програми. На сьогоднішній день майже 5,5 мільярдів доларів залучено, і ці кошти вже працюють", – сказав Жовква.

Він так також спростував інформацію про те, що "нібито щось не поставляється" за цією програмою. "Ми всі бачимо, що відбувається у світі. І, звичайно, перше, що найважливіше постачається по цій програмі, це – ракети-перехоплювачі для антибалістичних систем, для систем Patriot. І на сьогодні те, що можуть наші партнери профінансувати, і те, що американська сторона може постачати – воно постачається", – зазначив заступник керівника ОП.

Загалом у програмі PURL фінансово беруть участь 25 країн члені-НАТО, а також три партнери поза Альянсом.

"Так, зараз важче отримувати ці кошти, але це не означає, що програма не повинна працювати. Вона буде працювати і вона дає нам результат. Це та зброя і ті боєприпаси, які на сьогоднішній момент готові, вони є на складах, їх можна використовувати", – наголосив Жовква.

Теги: #purl #нато #жовква #інтервю

