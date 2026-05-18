Інтерфакс-Україна
Політика
19:59 18.05.2026

Москва має нарешті зрозуміти, що настав час закінчити цю війну, але не на умовах Кремля – посол ЄС

Фото: https://x.com/kmathernova/

Росія має зрозуміти, що необхідно закінчити війну, заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, коментуючи російські удари по Україні та українську дронову атаку в Москві.

У своєму дописі у Facebook Матернова зазначила, що останніми місяцями Україна значно посилила свої атаки на військові цілі глибоко на території Росії – зокрема, в ніч з 16 на 17 травня Україна здійснила одну з найбільших атак дронів на Москву. Російська влада повідомила про сотні дронів над Московською областю, пошкодження стратегічних будівель та хаос в аеропортах.

"Росія не здатна перемогти Україну на полі бою. У неї закінчуються солдати, мотивація та витривалість. А оскільки вона програє на фронті, вона посилює атаки на цивільне населення", – наголосила Матернова, зазначивши, що в ніч на 18 травня Росія випустила по Україні 14 балістичних ракет, 8 крилатих ракет та 524 безпілотники.

"Росія втрачає імпульс. Україна починає активно давати відсіч. Москва має нарешті зрозуміти, що настав час закінчити цю війну. Але не на умовах, які диктує Кремль. На умовах, які можуть прийняти обидві сторони. Ви вже це зрозуміли, Росія?", – резюмувала Матернова.

 

Теги: #коментар #росія #єс #атаки

