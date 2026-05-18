Мінфін США продовжить дію винятку з санкцій щодо російської нафти, що транспортується морським шляхом – ЗМІ

Міністерство фінансів США вирішило продовжити дію винятку з санкцій щодо російської нафти, що транспортується морським шляхом, повідомляє агентство Reuters з посиланнями на джерело, обізнане з планом.

За повідомленням, термін дії винятку закінчився в суботу, після того кілька країн попросили додатковий час для закупівлі російської нафти. За словами джерела, дія цього винятку триватиме ще 30 днів.

Сполучені Штати надали це звільнення від санкцій з метою пом’якшення дефіциту нафти та високих цін, спричинених закриттям Іраном Ормузької протоки на тлі американо-ізраїльської військової операції.