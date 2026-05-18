Раді пропонують звернутися до міжнародної спільноти з нагоди 30-ї річниці ухвалення Конституції України

Народні депутати пропонують Верховній Раді звернутися до парламентів та урядів демократичних держав світу, міжнародних організацій та їхніх міжпарламентських асамблей з нагоди 30-ї річниці ухвалення Конституції України.

Відповідний проєкт постанови №15255 зареєстровано у Верховній Раді у понеділок, повідомляє сайт парламенту.

Проєкт постанови містить заклик до парламентів та урядів демократичних держав світу, міжнародних організацій та їхніх міжпарламентських асамблей продовжувати надання Україні підтримки, зокрема фінансової та військово-технічної, сприяння залученню інвестицій, відновленню територіальної цілісності України, а також покарання Російської Федерації та її військово-політичного керівництва за вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності, злочину геноциду проти українського народу.

Серед авторів проєкту постанови – голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко та віцеспікерка Олена Кондратюк.

Як повідомлялося, Верховна Рада затвердила Основний закон 28 червня 1996 року.