17:31 18.05.2026

Раді пропонують звернутися до міжнародної спільноти з нагоди 30-ї річниці ухвалення Конституції України

Народні депутати пропонують Верховній Раді звернутися до парламентів та урядів демократичних держав світу, міжнародних організацій та їхніх міжпарламентських асамблей з нагоди 30-ї річниці ухвалення Конституції України.

Відповідний проєкт постанови №15255 зареєстровано у Верховній Раді у понеділок, повідомляє сайт парламенту.

Проєкт постанови містить заклик до парламентів та урядів демократичних держав світу, міжнародних організацій та їхніх міжпарламентських асамблей продовжувати надання Україні підтримки, зокрема фінансової та військово-технічної, сприяння залученню інвестицій, відновленню територіальної цілісності України, а також покарання Російської Федерації та її військово-політичного керівництва за вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності, злочину геноциду проти українського народу.

Серед авторів проєкту постанови – голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко та віцеспікерка Олена Кондратюк.

Як повідомлялося, Верховна Рада затвердила Основний закон 28 червня 1996 року.

16:54 18.05.2026
Раді пропонують привести у відповідність до Конституції закон про прокуратуру

14:16 12.05.2026
Рада не підтримала припинення повноважень нардепа Цабаля

14:14 12.05.2026
Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про оцінку майна

14:17 09.05.2026
Прапор ЄС замайорів біля Ради з нагоди Дня Європи

11:58 01.05.2026
Ухвалення закону про мову в освіті сприятиме співпраці з Угорщиною – Качка

11:29 01.05.2026
Уряд і Рада працюють над переліком пріоритетних законопроєктів - Качка

15:44 29.04.2026
Рада ухвалила закон, що дасть змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності

13:29 28.04.2026
Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

13:13 28.04.2026
Рада розширила компетенції міжнародного арбітражу

13:00 28.04.2026
Рада продовжила строк дії воєнного стану

