Інтерфакс-Україна
Політика
17:04 18.05.2026

Спільні ядерні навчання РФ та Білорусі є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки – МЗС України

1 хв читати
Спільні ядерні навчання РФ та Білорусі є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки – МЗС України

Проведення Росією та Білоруссю спільних навчань з відпрацюванням ядерних ударів безпосередньо порушує фундаментальні Статті 1 і 2 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), заявило Міністерство закордонних справ України.

"Перетворюючи Білорусь на свій ядерний плацдарм біля кордонів НАТО, Кремль де-факто легітимізує поширення ядерних озброєнь у світі та створює небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів. Такі дії мають отримати однозначне та жорстке засудження з боку всіх держав, які поважають режим нерозповсюдження ядерної зброї", – йдеться у коментарі, оприлюдненому пресслужбою міністерства.

Наголошується, що мілітаризація Білорусі не лише підриває довіру до міжнародного права, а й остаточно перетворює Мінськ на співучасника російського ядерного шантажу.

"Нахабність Москви та Мінська, які свідомо переступили всі "червоні лінії" ДНЯЗ, не може залишатися без жорсткої консолідованої відповіді та системного стримування обидвох режимів з боку євроатлантичної спільноти та всього світу. Ефективна відповідь на російське-білоруське брязкання зброєю поблизу кордонів НАТО має включати в себе різке збільшення санкційного тиску на Москву та Мінськ, суттєве збільшення підтримки України, яка безпосередньо стримує обидва режими від подальшої експансії в Європу, нарощування присутності союзників на східному фланзі НАТО та поглиблення безпекової взаємодії з Україною", – резюмували в міністерстві.

Теги: #білорусь #росія #ядерна_зброя #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:26 18.05.2026
Зеленський доручив розвідці оприлюднити спроби РФ залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації

Зеленський доручив розвідці оприлюднити спроби РФ залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації

14:15 18.05.2026
Індія купує у РФ нафту незалежно від дозволів США – влада

Індія купує у РФ нафту незалежно від дозволів США – влада

19:47 17.05.2026
МЗС України у День пам'яті жертв радянських репресій вимагає від Москви відкрити архіви НКВС

МЗС України у День пам'яті жертв радянських репресій вимагає від Москви відкрити архіви НКВС

10:41 17.05.2026
Виконавчий директор "Євробачення" Грін: Жодних планів з повернення Росії на конкурс немає

Виконавчий директор "Євробачення" Грін: Жодних планів з повернення Росії на конкурс немає

10:25 17.05.2026
Міжнародна федерація боротьби повністю зняла санкції з РФ та Білорусі, дозволивши виступи під національними прапорами – ЦПД

Міжнародна федерація боротьби повністю зняла санкції з РФ та Білорусі, дозволивши виступи під національними прапорами – ЦПД

02:34 17.05.2026
МЗС: Українська музика та культура були гідно представлені на "Євробаченні"

МЗС: Українська музика та культура були гідно представлені на "Євробаченні"

00:56 17.05.2026
Радник міністра оборони України припускає відновлення управління "Шахедами" з Білорусі

Радник міністра оборони України припускає відновлення управління "Шахедами" з Білорусі

16:20 16.05.2026
Виконавчий директор "Євробачення" Грін заявляє, що Росія "теоретично" може повернутися на конкурс, – ЗМІ

Виконавчий директор "Євробачення" Грін заявляє, що Росія "теоретично" може повернутися на конкурс, – ЗМІ

10:46 16.05.2026
Командувач СБС Бровді заявив про співучасть Білорусі у війні через надання коридору для прольоту дронів з РФ

Командувач СБС Бровді заявив про співучасть Білорусі у війні через надання коридору для прольоту дронів з РФ

21:44 15.05.2026
Сибіга привітав Фуада Хусейна з повторним призначенням главою МЗС Іраку

Сибіга привітав Фуада Хусейна з повторним призначенням главою МЗС Іраку

ВАЖЛИВЕ

Качка про критику проєкту Антикорупційної стратегії: яким буде фінальний зміст та наповнення – визначить український парламент

Продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну – Зеленський

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

Вірю, що Путін буде в Гаазі – виконавчий директор IBA

ОСТАННЄ

Качка про критику проєкту Антикорупційної стратегії: яким буде фінальний зміст та наповнення – визначить український парламент

Раді пропонують привести у відповідність до Конституції закон про прокуратуру

Ізраїль розпочав операцію з перехоплення флотилії, що прямувала в Газу

До Ради замість Кубіва за списком "Євросолідарності" може увійти П'ятигорець

Україна та Угорщина проведуть консультації на рівні експертів щодо угорської меншини на Закарпатті – Сибіга після розмови з Орбан

Голова комітету Ради: Урядовий проєкт Антикорупційної стратегії не враховує євроінтеграційні обіцянки комюніке "Качки-Кос"

Сибіга: Казахстан є ключовим партнером України в Центральній Азії у логістиці, енергетиці та відбудові

За крихкого миру в Україні у Європі до 2029р залишаться 56% біженців, за продовження війни – 99% – ООН

Зміни на фронті в Україні змінили парадигму способів ведення війни – Залужний на безпековій Lennart Meri Conference

Стармер заявив близьким соратникам про намір піти у відставку та оголосити графік передачі влади – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА