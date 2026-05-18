17:00 18.05.2026

Качка про критику проєкту Антикорупційної стратегії: яким буде фінальний зміст та наповнення – визначить український парламент

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляє, що саме парламент визначить, яким буде фінальний зміст та наповнення Антикорупційної стратегії на 2026-2030 рр. під час розгляду в профільних комітетах та першого і другого читання.

"Якою буде Антикорупційна стратегія остаточно визначить український парламент. Адже європейські партнери оцінюють не проєкти, а ухвалені документи, і саме парламент визначатиме, яким буде фінальний зміст та наповнення Стратегії  – під час розгляду в профільних комітетах та першого і другого читання в сесійній залі", – сказав Качка в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання щодо критичних зауваження до проєкту Антикорупційної стратегії від голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики і занепокоєння щодо невиконання плану "Качки-Кос" та умов євроінтеграції.

За його словами, в сфері боротьби з корупцією Європейський Союз створює правову рамку, а як її реалізувати визначають законодавці країн-членів та країн-кандидатів.

Він заявив, що саме такі рішення і має ухвалити український парламент щодо механізмів забезпечення незалежності антикорупційної політики та політики верховенства права.

"Наголошу, що Антикорупційна стратегія – це важливий крок до інтеграції України в ЄС, адже цей документ має стати дороговказом для уряду та парламенту, як саме зменшувати корупцію в Україні на практиці в багатьох сферах. Наприклад, Стратегія надасть відповідь на питання, як зменшити корупцію на митниці, тиск на бізнес, прибрати корупційну складову при будівництві та продажу землі. І ми в уряді будемо долучатися до роботи на всіх етапах розгляду проєкту Стратегії, адже у нас є спільна мета – швидкий вступ до ЄС", – сказав Качка.

Як повідомлялося, прес-служба НАЗК повідомила, що на розгляд Верховної Ради було подано два проєкти Антикорупційної стратегії на 2026-2030 рр., кожен з яких ґрунтується на базовому законопроєкті, розробленому та оприлюдненому Національним агентством з питань запобігання корупції на початку квітня. Зокрема, проєкти документів надійшли від Кабінету міністрів і голови комітету Ради з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної.

18 травня голова комітету Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна заявила, що урядовий проєкт Антикорупційної стратегії не враховує положення так званого комюніке "Качки-Кос" і суперечить проміжним бенчмаркам для перемовин про вступ України до Європейського Союзу.

У спільній заяві комісара з питань розширення Марти Кос та віцепрем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки за підсумками неформального засідання міністрів у справах Європи в грудні 2025 року йшлося, що Україна має вжити низку заходів з реалізації антикорупційної політики та політики верховенства права в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступного 2026 року, зокрема, ухвалити комплексні зміни до Кримінального процесуального кодексу та іншого законодавства.

Крім того, передбачалося, що Україна сприяти посиленню незалежності НАБУ і САП та захисту їхньої юрисдикції від обходу та неналежного впливу шляхом чіткого розмежування слідчих повноважень між органами досудового розслідування та встановлення чітких правил щодо запобігання та врегулювання конфліктів юрисдикції у кримінальному провадженні, а також сприяти розширенню юрисдикції НАБУ та САП на всі посади з високим рівнем ризику на основі наявної незалежної оцінки.

