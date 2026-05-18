Раді пропонують привести у відповідність до Конституції закон про прокуратуру

Верховній Раді пропонують привести у відповідність до Конституції України закон "Про прокуратуру" у частині здійснення представництва інтересів держави в суді.

Відповідний урядовий законопроєкт №15253 зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Проєкт пропонує викласти статтю 23 закону "Про прокуратуру" у новій редакції, якою передбачити здійснення представництва прокурором виключно інтересів держави у суді та виключити з законодавства положення про представництво прокурором інтересів громадян.

Законопроєкт конкретизує коло випадків здійснення представництва прокурором інтересів держави у суді, зокрема у сфері об’єктів цивільного права, вилучених або обмежених у цивільному обороті. Законопроєкт також пропонує привести процесуальні повноваження прокурора у відповідність до процесуального законодавства та засад судочинства.