16:54 18.05.2026

Раді пропонують привести у відповідність до Конституції закон про прокуратуру

Верховній Раді пропонують привести у відповідність до Конституції України закон "Про прокуратуру" у частині здійснення представництва інтересів держави в суді.

Відповідний урядовий законопроєкт №15253 зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Проєкт пропонує викласти статтю 23 закону "Про прокуратуру" у новій редакції, якою передбачити здійснення представництва прокурором виключно інтересів держави у суді та виключити з законодавства положення про представництво прокурором інтересів громадян.

Законопроєкт конкретизує коло випадків здійснення представництва прокурором інтересів держави у суді, зокрема у сфері об’єктів цивільного права, вилучених або обмежених у цивільному обороті. Законопроєкт також пропонує привести процесуальні повноваження прокурора у відповідність до процесуального законодавства та засад судочинства.

17:31 18.05.2026
Раді пропонують звернутися до міжнародної спільноти з нагоди 30-ї річниці ухвалення Конституції України

14:26 18.05.2026
Шахраї ошукали 79-річного експосадовця на 7 млн. грн., їм повідомили про підозру – прокуратура

17:55 17.05.2026
Внаслідок обстрілів Херсонщини одна людина загинула, 8 поранені – прокуратура

15:55 15.05.2026
Ексначальник Управління поліції охорони в Харківській області закуповував пальне дорожче за роздрібну ціну на АЗС – прокуратура

12:06 13.05.2026
На Херсонщині заочно засуджено керівницю окупаційної "служби зайнятості"

11:10 13.05.2026
У Києві затримано дезертира, який реєстрував Starlink для окупантів

14:16 12.05.2026
Рада не підтримала припинення повноважень нардепа Цабаля

14:14 12.05.2026
Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про оцінку майна

14:17 09.05.2026
Прапор ЄС замайорів біля Ради з нагоди Дня Європи

11:58 01.05.2026
Ухвалення закону про мову в освіті сприятиме співпраці з Угорщиною – Качка

