Ізраїль розпочав операцію з перехоплення флотилії, що прямувала в Газу

ВМС Ізраїлю розпочали операцію з перехоплення гуманітарної "Глобальної флотилії Сумуд", судна якої прямували до Сектора Гази, повідомляє в понеділок The Times of Israel.

Операція з перехоплення проходить поблизу Кіпру.

Раніше Ізраїль попереджав учасників ініціативи "Глобальна флотилія Сумуд", щоб вони змінили курс, зазначає The Times of Israel.

Флотилія з близько 50 суден вийшла з турецького порту Мармарис минулого тижня.

"Глобальна флотилія "Сумуд" є міжнародною громадянською ініціативою, запущеною 2025 року коаліцією пропалестинських організацій. Її заявлена мета – прорвати морську блокаду Сектору Гази, доставити гуманітарну допомогу і привернути увагу до складної для населення ситуації в анклаві.