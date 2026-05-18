Інтерфакс-Україна
Політика
15:47 18.05.2026

Ізраїль розпочав операцію з перехоплення флотилії, що прямувала в Газу

Ізраїль розпочав операцію з перехоплення флотилії, що прямувала в Газу

ВМС Ізраїлю розпочали операцію з перехоплення гуманітарної "Глобальної флотилії Сумуд", судна якої прямували до Сектора Гази, повідомляє в понеділок The Times of Israel.

Операція з перехоплення проходить поблизу Кіпру.

Раніше Ізраїль попереджав учасників ініціативи "Глобальна флотилія Сумуд", щоб вони змінили курс, зазначає The Times of Israel.

Флотилія з близько 50 суден вийшла з турецького порту Мармарис минулого тижня.

"Глобальна флотилія "Сумуд" є міжнародною громадянською ініціативою, запущеною 2025 року коаліцією пропалестинських організацій. Її заявлена мета – прорвати морську блокаду Сектору Гази, доставити гуманітарну допомогу і привернути увагу до складної для населення ситуації в анклаві.

16:36 15.05.2026
Ізраїль не дозволив розвантажувати українське зерно з окупованих територій, судно вже в Туреччині – посол Корнійчук

15:00 14.05.2026
Посол Ізраїлю: Україна багато в чому повторює шлях, який Ізраїль пройшов за 78 років незалежності

18:44 12.05.2026
У Києві презентували унікальний архівний запис про народження Голди Меїр

10:36 10.05.2026
Ізраїль створив секретну військову базу в Іраку для підтримки операцій проти Ірану – ЗМІ

16:55 06.05.2026
Посольство України в Ізраїлі вимагає лабораторної перевірки ґрунтових маркерів зерна з російського судна Abinsk – ЗМІ

20:48 01.05.2026
ВМС США від початку блокади перехопили 45 пов'язаних з Іраном торговельних суден - CENTCOM

17:03 30.04.2026
МЗС Ізраїлю: Запит України щодо правової допомоги містив значні фактичні прогалини та не включав жодних підтверджувальних доказів

12:42 30.04.2026
Генпрокурор щодо судна PANORMITIS: зірвано чергову спробу РФ легалізувати незаконно вивезене зерно

12:02 30.04.2026
Зерновоз з краденим українським зерном вийшов з порту Ізраїлю в нейтральні води, посол заявив про перемогу

14:10 29.04.2026
Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

