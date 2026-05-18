До Ради замість Кубіва за списком "Євросолідарності" може увійти П'ятигорець

До складу Верховної Ради замість померлого народного депутата Степана Кубіва (фракція "Європейська солідарність") може увійти Денис П’ятигорець.

За інформацією сайту Центральної виборчої комісії, П’ятигорця включено до виборчого списку партії "Європейська солідарність" під № 28. На момент виборів народних депутатів (2019 р.) обіймав посаду заступника голови Волинської обласної державної адміністрації. Член партії "Європейська солідарність". Наразі – волонтер та блогер. Проживає у Запоріжжі.

Наступним у виборчому списку політичної сили – Андрій Левус (№29) – народний депутат Верховної Ради VIII скликання (2014-2019), обраний від політичної партії "Народний фронт". Безпартійний. До парламентської діяльності був заступником голови Служби безпеки України. Проживає у Вишгороді (Київська область).